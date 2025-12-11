打鼾變大聲居然是喉癌 單孔達文西成功救命

46歲的黃太太因鼾聲變大，在健檢時發現咽喉有一光滑腫塊，被誤認為良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，延宕近一年半後竟是「晚期喉癌」。原本傳統手術得切除聲帶，但長庚醫療團隊透過單孔達文西手術精準切除病灶，讓黃太太不僅康復還能完整保留聲帶。

延宕一年半！罕見咽喉小唾腺癌易誤診

46歲的黃太太在檢查喉嚨的腫塊後，歷經一年半都未積極處理，直到腫塊逐漸變大，轉診至林口長庚醫院，經過方端仁醫師詳細檢查並經深部切片後，竟確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且已侵犯喉部外側組織，屬於第三期晚期喉癌。

面對罕見的咽喉小唾液腺惡性腫瘤，林口長庚醫院耳鼻喉部部長方端仁醫師醫療團隊，透過「單孔達文西內外複合喉保留手術」，精準切除黃太太第三期咽喉癌病患的3公分腫瘤，並完整保留聲帶。病患術後僅兩週便能順利恢復說話與進食，成功在抗癌的同時維持了生活品質。

方端仁部長指出，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，因其生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是良性病灶而延誤治療。通常腫瘤至此大小多需全喉切除才能根治，將導致病人永久喪失說話功能。

黃太太相當感謝，表示「起初以為只是良性腫瘤，曾想過與它『和平共處』，但在多位醫師的堅持與轉介下，最終由方醫師確診，是一個難以察覺、卻不容忽視的惡性腫瘤。」

內外夾擊「單孔達文西複合手術」精準保留聲帶

為替病患爭取保留語言功能的機會，方端仁醫師帶領團隊採用創新的手術模式，利用單孔達文西機器手臂進行「內外複合手術」。

方端仁醫師說明手術三個步驟，

1.內側分離：首先，以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶。

2.外側夾擊：接著，從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨。

3.完整取下：隨即由內外夾擊的方式，完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並且精準保留聲帶。

術後經過兩週的調養，黃太太順利恢復說話與進食能力。方端仁醫師說明，此案例展示了在適當條件下，以先進手術系統協助醫師執行創新喉保留手術治療喉癌的卓越價值，成功幫助病人抗癌且保留最佳的生活品質。並且這項咽喉手術的臨床經驗已刊登於2025年8月國際知名的「機器人外科學雜誌(JournalofRoboticSurgery)」，是臺灣本土先驅研究首獲國際專家的重視和肯定。