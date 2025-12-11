打鼾變粗竟是喉癌！46歲婦拖1年半確診罕見癌症 醫：恐面臨永久失聲

林口長庚採用「單孔達文西內外複合喉保留手術」 助罕咽喉小唾腺癌。長庚醫院提供



46歲黃太太因睡覺打呼聲音愈來愈大、愈來愈粗，本以為只是小問題，健檢發現咽喉腫塊時初診誤判為良性病灶，未料腫塊逐漸增大，最終在今年九月確診為僅占喉癌不到1%的罕見「咽喉小唾腺惡性腫瘤」。醫師指出，此類腫瘤生長緩慢、症狀輕微，極易被誤判為良性腫瘤，導致許多患者確診時已屬晚期，須接受全喉切除才能根治，面臨永久失聲的風險。

黃太太起初睡覺打呼聲音粗重且像氣喘般明顯變大，後來也在當地醫院健檢，意外發現咽喉部有一顆光滑腫塊。初診認為是良性淋巴腫瘤或黏液囊腫，因為除了鼾聲變大外沒有其他症狀，她也因此選擇「與病共存」，一拖就是一年半。

然而腫塊持續變大，讓她不得不尋求進一步治療，最後轉診至林口長庚紀念醫院耳鼻喉部接受檢查。經詳細內視鏡評估與深部切片後，於今年九月確診為罕見的「咽喉小唾腺惡性腫瘤」，且腫瘤已侵犯喉部外側組織，屬第三期晚期喉癌。

林口長庚耳鼻喉部長方端仁指出，咽喉小唾液腺癌佔所有喉部惡性腫瘤比例不到1%，是非常罕見的腫瘤。因其生長緩慢、症狀輕微，常被誤以為是黏液囊腫、舌根淋巴增生或異位性舌根腫瘤等良性病灶而延誤治療。往往確診時腫瘤已侵犯鄰近組織，須接受全喉切除才能根治，使病人永久喪失說話功能，對人際溝通和生活品質造成影響和衝擊。

幸運的是，長庚團隊為黃太太採用單孔達文西機器手臂「內外複合喉保留手術」，成功完整切除腫瘤並精準保留聲帶。她術後僅兩週便恢復正常進食與說話功能，避免了失去聲音的遺憾。

方端仁表示，醫療團隊採用創新的單孔達文西系統進行「內外複合手術」，首先以單孔達文西機器手臂在咽喉內分離腫瘤和舌根及聲帶，再從頸部切開約4公分傷口，分離舌動脈、舌骨和甲狀軟骨，隨即內外夾擊完整取下位於深頸部與聲門間的3公分腫瘤，並且完整保留聲帶。若腫瘤侵犯超過2/3以上的喉部，或術前病患已有呼吸困難或心肺功能衰退現象，就不適合此類手術方法。

方端仁提醒，打呼聲音突然變大、聲音變粗重，看似無害，其實都可能是咽喉腫瘤的警訊，不可輕忽。他指出，喉癌高風險族群包括長期抽菸、喝酒者，但早期往往「沒有明顯症狀」，可能只是一點點沙啞就被忽略。

方端仁強調，若未及時治療，腫瘤可能持續增大、侵犯周邊組織，最後影響病人呼吸，逼得醫療團隊不得不以「全喉切除」保命，但病人將因此永久失去聲音。及早就醫、早期辨識，才能避免走上必須「整個拿掉」風險。

