打鼾、聽損都是失智警訊？醫療科技展帶你一次了解睡眠與聽力風險

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】2025台灣醫療科技展即將盛大開展，明基佳世達集團今年首度以「樂齡醫療健康生態圈」為展出主軸，集結旗下20家關係企業展現醫電整合實力。身為集團醫療艦隊在「院外預防」與「健康照護」領域的重要成員，虹韻將於12月4日至12月7日，一連四天在台北南港展覽館一館四樓（攤位編號 M120），提供民眾免費的數位聽力篩檢及正壓呼吸器體驗，同時邀請呼吸治療師，現場分享打鼾與健康風險的關聯，助民眾更加了解自身睡眠狀況，落實集團「活得久，更要活得好」的樂齡願景。

聽損與睡眠障礙成隱形殺手 及早干預降低失智風險

隨著台灣將於2025年正式邁入超高齡化社會，失智症議題備受關注。衛福部調查顯示，65歲以上長者每12位就有一位可能患有失智症。研究指出，聽力損失未處置者，其失智風險恐高達一般人的6倍；而睡眠呼吸中止症導致的睡眠中斷，亦可能使失智風險增加1.5倍。

廣告 廣告

▲虹韻參與醫療科技展，推一站式聽力與居家睡眠檢測

聽力損失難逆轉？資深聽力師建議及早使用輔具提升生活品質

資深聽力師蔡明憲聽力師提醒，大部分聽損屬於不可逆狀況，若能及早配戴助聽輔具並持續聽覺訓練，較有助維持日常溝通能力，也能降低因聽不清楚造成的生活困擾。同時，呼吸治療師翁蘿淇也指出，全台估算有超過300萬人有潛在睡眠呼吸中止風險，若長期未處理睡眠呼吸中止症，容易使夜間睡眠反覆中斷，對心血管系統造成負擔。翁蘿淇呼吸治療師建議，若有打鼾或白天嗜睡現象，可先尋求專業評估，民眾掌握自身健康數據。

建構樂齡生態圈：從「治療」延伸至日常「預防」

明基佳世達集團本次展覽聚焦「院內治療」與「院外預防」雙引擎。在超高齡社會下，醫療照護已從醫院延伸至家庭與社區。虹韻在生態圈中扮演關鍵的「預防」角色，透過全台56間門市與6間專業聽力所的綿密網絡，結合集團夥伴丁丁藥局的通路加乘，打造一站式的聽力篩檢與睡眠照護服務網。透過早期篩檢與資料分析，有助於民眾更及早掌握自身聽力與睡眠狀況，並在需要時進一步就醫。

AI智慧賦能：智能助理升級服務體驗

呼應集團今年展出的「三大AI科技」亮點，虹韻透過多語言 AI 智能助理系統「Echo」與「呼呼君」，民眾可更快速取得相關服務資訊，提升整體使用便利性，呈現科技在健康照護應用上的新面貌。

【延伸閱讀】

不只忘東忘西！ 醫揭「失智症新興風險因子」：別忽略聽力與視力問題

降噪耳機吃掉了你的聽力！醫警告：長時配戴恐影響聽力 籲遵守60/60原則



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=66972

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw