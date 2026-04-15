打「媽祖牌」當共諜6軍官淪陷！中國特務病死看守所 現役空軍少校重判8年半

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空軍飛指部少校管制官邱翰林，應訊認罪仍判8年6月。資料照。廖瑞祥攝



當過長沙市人民代表大會民族華僑外事委員會委員的香港籍湖南人丁小琥，受中國軍委政治部聯絡局南寧工作站指示，利用兩岸交流「媽祖」名義來台組建共諜網，砸上千萬吸收6名現退役軍官入坑。檢方起訴後，在押的丁小琥因病離世，高院今天宣判，涉案的空軍現役軍官邱翰林被重判8年半，其中尉妻子楊千慧8年，其餘現退役軍官則分別判處4年6月到7年2月不等。可上訴。

離奇的是，丁小琥涉嫌長期利用商務活動、媽祖文化交流或觀光名義，來台發展共諜網，但他來台時先招募一名貼身特助張志煒，隨後吸收商人何聖影，而檢調蒐證期間，張志煒和何聖影先後過世，檢方起訴丁小琥案後，他也因病離世。一個案子3個關鍵人先後死亡，讓此案布滿神秘色彩。

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長沙市人大委員丁小琥在押期間病死。資料照。廖瑞祥攝。

由於丁小琥已死亡將公訴不受理，高院合議庭今天針對6名涉案被告進行宣判，6名被告全數認罪並繳回犯罪所得。其中5名現退役軍官《國家安全法》涉發展組織重罪，1名現役軍官僅涉《陸海空軍刑法》職務洩漏機密罪輕罪。

5名涉及發展組織重罪的現退役軍官刑度出爐，二審合議庭判陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪7年（繳交犯罪所得50萬元沒收），國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明7年2月（繳交犯罪所得8萬3380元沒收），現役的陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契6年（繳交犯罪所得17萬沒收），現役的空軍飛指部中尉人事官楊千慧判8年（繳交犯罪所得10萬元沒收），楊千慧丈夫、現役的空軍飛指部少校管制官邱翰林被判最重，刑度達8年6月（已繳交犯罪所得10萬元沒收）。

不過，楊千慧胞弟、陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智，被認定僅涉洩密，輕判4年6月，已繳交的犯罪所得8萬元沒收。

空軍飛指部少校管制官邱翰林判8年6月最重。資料照。廖瑞祥攝

空軍飛指部中尉人事官楊千慧判8年。資料照。廖瑞祥攝

調查指出，「光頭特務」丁小琥為湖南商人，除擔任湖南拓展集團有限公司董事長以外，也擔任長沙市工商業聯合會副會長等職務，另擔任長沙市第13屆人民代表大會民族華僑外事委員會委員。不過，他更大的活招牌卻是「湖南省芷江媽祖文化交流協會副會長」。

丁小琥頂著湖南媽祖交流協會的名義，10多年就來台廣結善緣，2018年間他被中共軍政委政治聯絡局南寧工作站相中他，搖身一變成為來台發展組織的中國特務。丁小琥也是暨中國商人鎮小江之後，第二個在台灣現蹤的中國特務。

據調查，丁小琥原本透過台灣特助張志煒（已歿）及商人何聖影（已歿）打點台灣一切，而他透過馬祖交流活動吸收退役中校王文豪，也將王文豪的官校同學、退役中校譚俊明一起納入共諜網。

國防部參謀本部防空飛彈指揮部退役中校譚俊明，判7年2月。資料照。廖瑞祥攝

陸軍司令部戰備訓練處退役中校王文豪判7年。資料照。廖瑞祥攝

陸軍裝甲兵指揮部士官長呂芳契判6年。資料照。廖瑞祥攝

隨後，丁小琥透過王文豪和譚俊明開始壯大軍中組織，成功吸收陸軍士官長呂芳契，陸軍少校楊博智，還順便將楊的胞姊、空軍中尉楊千慧及楊女丈夫、空軍少校邱翰林一併納入組織。丁小琥除透過這些人脈蒐報軍中機密，還遊他們在兩岸開戰時說服同僚「消極抵抗」，前後發放超過1112萬的工作費。

檢方起訴後，除丁小琥以外，涉案的現退役軍官全部認罪並繳回犯罪所得爭取輕判，但丁小琥沒多久以後就傳出病逝消息。

陸軍部隊訓練北區聯合測考中心機械化步兵少校參謀官楊博智，僅涉洩密輕判4年半。資料照。廖瑞祥攝

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