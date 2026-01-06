打「政二代」名號涉詐1.2億！法院裁定顏大鈞300萬交保、限制住居

前台南市副市長顏純左（右）之子顏大鈞遭控打著「政二代」名號詐欺友人1.2億元。翻攝顏純左臉書



台南市前副市長顏純左之子顏大鈞，被控打著「政二代」名號，頂著父親光環招攬投資，涉嫌向6名被害人吸金1億多元，犯行曝光後甚至一度想潛逃出境，後續遭台南地檢拘提收押，並依詐欺罪起訴。台南地院審理時，認為他有逃亡之虞，去年11月裁定延押2月，不過受害人希望顏男能交保出來處理債務，昨（5日）經台南地院裁定300萬元交保，並限制住居、出海8個月。

台南地檢署去年8月起訴指出，顏大鈞明知無資力且沒有投資項目，利用父親顏純左曾任台南市副市長身分、政商關係良好取信被害人，佯稱可投資市府重劃區、科技執法等標案，賺取利息分潤，詐取6名被害人1億1998萬多元。然而，顏大鈞拿到錢之後不僅沒去投資、都用於私用，事件曝光後還企圖從小港機場搭機出境落跑，後續被檢警拘提後收押，並以詐欺罪嫌起訴。

台南地院去年10月中旬開羈押庭時，顏大鈞與律師主張，在父親努力下，已與3名被害人調解，並支付現金履行調解條件，另2名金額較大且涉及本金利息計算複雜，希望法官讓他交保以科技監控、限制住所與出境，以當面跟被害人好好談。然而，法官認為顏大鈞反覆涉犯詐欺取財罪嫌疑重大，且一度失聯還企圖與友人搭機出境未果，顯有逃亡之虞，因此去年11月裁定延押2月，

由於顏大鈞延押即將屆期，今傳出因受害人希望顏能交保出來處理債務，5日台南地院裁定顏3百萬元交保，並限制住居、出境出海八個月。據《自由時報》報導，法官已將此裁定通知顏的家屬與律師，待提出3百萬保證金後，准予停止羈押並限制住居，且每週一、五必須前往轄區警局派出所報到。

