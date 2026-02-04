打「瘦瘦針」又出事！女子停藥3週仍胃癱瘓 醫揭手術藏致命危機

許秉毅透露某位中年婦人施打瘦瘦針後導致胃癱瘓，引發強烈腹脹。（示意圖，photoAC）

一名54歲豐腴熟女因為上腹漲到受不了跑來求診，明明已經空腹12小時，醫師許秉毅做胃鏡時卻驚見她胃裡全是未消化的食物。醫師判斷這是長期施打瘦瘦針引發的「胃癱瘓併發症」，導致消化功能停擺。這類藥物副作用不僅讓人難受，更隱藏著手術麻醉時引發吸入性肺炎的致命隱憂。

安南醫院副院長許秉毅在粉專發文分享瘦瘦針相關病例，一名婦人由於施打瘦瘦針，出現上腹嚴重腹脹，即便停打瘦瘦針3週，她的胃依然處於癱瘓狀態，這類案例近期屢見不鮮，許秉毅指出雖然嚴重胃癱瘓機率僅約1/1000，但患者仍需警覺，尤其是停藥多日後症狀仍未緩解時，更應積極治療。

「瘦瘦針」的原理？

許秉毅說明瘦瘦針的藥理機制是讓胃排空變慢，藉此控制血糖並減少飢餓感，進而達到瘦身效果。然而，劑量若調整不當，就容易導致胃部功能失靈。他傳授使用瘦瘦針的4大安全守則，建議別亂買藥，乖乖找醫師把關，使用這類針劑必須遵循醫師指導，從低劑量循序漸進，並密切觀察是否有腹脹痛等危險訊號，可能是引發胃癱瘓、胰臟炎或膽囊炎等病症，若感到劇烈腹脹或疼痛必須馬上停藥。最後則是記得多補充蛋白質搭配運動，避免肌肉流失變肌少症。

開刀患者在手術前多久開始就需要停用瘦瘦針？

此外，許秉毅特別提醒，病患如果有排定手術，千萬別對麻醉醫師隱瞞瘦瘦針的使用史，並建議至少停藥1週以上。否則麻醉時萬一嘔吐，胃裡積存的食物殘渣嗆入肺部，引發吸入性肺炎可就麻煩大了。

