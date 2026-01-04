打「瘦瘦針」嘔吐、煩躁、睡不好…中年媽媽反胖2公斤！醫示警「壓力肥」：只靠飲控、用藥救不了
中年後體重失控，許多人會想借重「瘦瘦針」有效瘦身，卻發現用藥後仍無法解決「壓力肥」狀況，反而更焦慮。醫師提醒，任何減重方式都不該只看體重數字，特別是臨床發現，部分瘦瘦針使用者可能出現焦慮、易怒、厭世等低落情緒；呼籲施打期間應注意情緒變化，配合生活作息、營養、社交支持、心理輔導等，減重才能真正成功，並且不易復胖。
38歲已婚的丁小姐，身高163公分、體重71公斤。長期在家庭與工作之間兩頭燒的她，凡事要求完美，導致慢性壓力，睡眠品質不好。儘管她很自律——飲食控制、生活作息規律，對健康與身材也有高度自我要求，但自從3年前懷孕生子後，就一直沒從「產後肥」中恢復。
這份挫敗，成了她長期壓力的一部分，為了追求更快速有效的瘦身，她和友人相偕去診所施打「瘦瘦針」。沒想到體重沒下降，反而產生一連串副作用：噁心、嘔吐、煩躁不安，夜裡更難入睡，還比之前胖了2公斤！整個人變得更加焦躁。
壓力荷爾蒙過高，瘦不下來其實有原因
阮綜合醫院身心內科主任洪櫻娟醫師指出，許多人進行嚴格的飲食控制、甚至借助「瘦瘦針」，減重卻沒有具體成效，原因是身體處於高壓狀態，影響內分泌調節與睡眠品質，也就是所謂的「壓力肥」。
而丁小姐就是典型案例，她在長期高壓狀態下，壓力荷爾蒙持續偏高，即便飲食節制，身體仍處於「儲存能量」的防禦模式。
在接受「身心舒壓減重門診」的身心治療後，短短2個月內，她的壓力荷爾蒙逐漸下降，內分泌回到穩定狀態，睡眠品質明顯改善。精神變好後，體重也自然下降了5公斤，讓她驚喜之餘更有信心朝正常體重邁進。
「瘦瘦針」非單純減重工具，應注意副作用
洪櫻娟說，俗稱的瘦瘦針、減重針，其實是治療糖尿病的降血糖針劑用藥。成分為一種腸泌素GLP-1（胰高血糖素樣肽-1）受體促效劑，作用機制主要有：
1.刺激胰臟分泌胰島素並抑制升糖素釋放，以降低血糖。
2.延緩胃排空，使消化變慢並延長飽足感。
3.使大腦中樞神經抑制食慾。
藉以上達到體重控制的目的。
然而，這類藥物並非毫無副作用。洪櫻娟進一步指出，雖然目前醫學研究尚未確定GLP-1是否直接影響腦內血清素或多巴胺系統，但研究與臨床觀察已發現部分使用者可能出現情緒層面的影響：
●食慾差、進食不足導致血糖波動、下降，造成焦慮、易怒、情緒不穩。
●出現噁心、暈眩、胃脹氣、便祕等不適，引發感覺人生無趣等不良心理反應。
●減重過程中的壓力：體重變化、飲食限制、對外表的焦慮，都造成情緒波動大。
特別是曾有憂鬱或焦慮病史者的人，容易因此情緒低落、產生空虛感、睡眠障礙，甚至出現憂鬱傾向或自我否定感！
延伸閱讀：
42歲護理師400天減掉一個自己！104→53公斤、內臟脂肪22變1…不靠瘦瘦針與藥物，超勵志減重秘訣公開
使用期間要看見「情緒警訊」
對於考慮施打瘦瘦針的人，洪櫻娟提出三項重要提醒：
1.施打前務必與醫師討論過去的情緒或心理病史：例如長期被否定、被貶低的經驗，職場壓力，憂鬱或焦慮傾向。
2.施打後觀察自我的情緒變化：若出現明顯情緒惡化，例如持續憂鬱、無力、對生活失去興趣、睡眠大幅變差、情緒失控等，應立即回診考慮暫停或調整治療。
3.確保營養與睡眠：避免過度節食以免低血糖加重情緒不穩。而睡眠品質也會影響壓力賀爾蒙和瘦體素、飢餓素的分泌，「美容覺」是舒壓減重的關鍵要素。
她也強調，任何治療都應該以「身心整合」為原則，藥物只是其中一環。
「自我修復」除了藥物，更需要生活作息、營養、社交支持、心理輔導等相互配合。「唯有心理和生理同時健康，減重才能真正成功，並且不易復胖。」
