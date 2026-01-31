打一針讓腫瘤「窩裡反」！科學家策反關鍵細胞：從內部瓦解癌症

〔編譯陳成良／綜合報導〕如何讓保護腫瘤的細胞反過來殺死癌症？韓國科學技術院(KAIST)研發出一種新技術，不從外部進攻，而是直接「策反」躲在腫瘤內部的免疫細胞，讓它們轉化為攻擊者，從內部將癌細胞吞噬。

根據《每日科學》(ScienceDaily)報導，現行的 CAR-T 或 CAR-M 免疫療法，必須先從病患體內抽出血液，在實驗室進行基因改造後，再輸回體內，過程繁瑣且昂貴。

KAIST 團隊設計出一種特殊的「脂質奈米顆粒」(類似新冠疫苗的載體)，直接注射進腫瘤內。原本被癌細胞「馴化」而失去攻擊力的巨噬細胞(Macrophages)，在吸收這些顆粒後，會被其攜帶的 mRNA 重編程(Reprogramming)，直接在體內升級為能辨識並獵殺癌細胞的「CAR-巨噬細胞」。

研究團隊指出，這種「體內工廠」模式省去了體外培養步驟，且能直接作用於傳統療法難以滲透的實體腫瘤內部。在針對惡性黑色素瘤(最致命的皮膚癌)的動物實驗中，腫瘤生長受到明顯抑制，喚醒的免疫反應甚至擴及全身。

領導研究的朴智鎬(Ji-Ho Park，音譯)教授表示，這項技術同時解決了傳輸效率與腫瘤免疫抑制兩大難題。這意味著，未來治療胃癌、肝癌與肺癌等「高致死率癌症」，或許不再需要漫長的細胞培養過程，只要「打一針」，就能讓病患體內的免疫大軍重新開戰。

專家提醒，本研究目前僅在動物實驗階段，距離人體臨床應用與上市仍有長路要走。癌症患者現階段仍應遵循醫師指示，接受正規治療。

