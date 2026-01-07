扔車資被念！乘客怒持利器抵脖 小黃運將嚇報警

新北市 / 綜合報導

今(7)日早上8點多，新北市三重區發生持利器威脅小黃司機的案件！原來是乘客在交付車資的時候，疑似不滿司機態度，居然在下車後手持利器朝司機叫囂，嚇得司機趕緊報案求助，警方趕到現場，嫌犯還瞎扯手上的血是自己跌倒受傷，遭司機指認戳破謊言，被害司機表示自己到現在還不敢開車載客，就怕相同事件再度上演。

范姓乘客VS.當事司機說：「下車好啦好啦，好下車好好好，下車我們好好說話，要不要下車等一下再說。」男子手持利器，抵在司機脖子旁邊，情緒激動語帶威脅要他下車，小黃司機嚇壞了，不斷推阻隨後踩油門趕緊逃命，雙方全為了這起糾紛。

范姓乘客VS.當事司機說：「300不是你用丟的是什麼意思，300給你不用找啦可不可以啦，可不可以啦你到底在兇什麼東西。」三張鈔票就這樣被丟在前座，乘客對司機大聲叫囂，疑似不滿司機的態度，不但出言恐嚇還持利器威脅。

當事司機VS.范姓乘客說：「搭車是應該付錢，我講的也很合理啊，我付了嘛我有沒有付嘛，我有沒有付嘛我有沒有付嘛，我不想要跟你爭吵下車下車。」

當事司機說：「現在還是心有餘悸不敢載客，事發就在7號早上8點多，新北市三重區一處巷弄這裡鄰近學區。」范姓乘客在台北市中山區上車，直接將300元車資丟在前座，司機表示自己開車沒辦法撿，沒想到乘客因此暴怒，下車之後，居然拿出利器威脅司機下車。

警方VS.范姓乘客說：「你跌倒壓到玻璃，你沒有跟人家吵架，沒有，我剛剛坐計程車過來，確定不是跟那個計程車司機打架嗎，這是酒店的毛巾。」被警方看到手部的血，還想裝傻，但被害司機當場指認，這下打迷糊仗也沒有用。

新北警三重分局偵查隊隊長翁啓元說：「於附近的巷弄內將發現犯嫌，當場帶返駐地釐清案情，依法究辦。」交付車資態度問題引發糾紛，當事司機提告恐嚇，雖然沒有受傷，但已經受了不小驚嚇。

