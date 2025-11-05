托倫斯市陳光豪市長再度來訪 邀請台南組隊赴美參加國際少棒友誼賽

記者林昱孜／台南報導

美國加州託倫斯市長陳光豪再訪台南，邀請南市少棒隊赴美參加國際友誼賽。（圖／台南市政府提供）

美國加州託倫斯市市長陳光豪(George Chen)5日由僑務顧問葉敏芬、清華大學邱富源副教授陪同到訪，市長黃偉哲市長、新聞及國際關係處蘇恩恩處長、教育局鄭新輝局長、體育局陳良乾局長熱情迎接，陳光豪市長希望邀請台南市組隊前往參加國際少棒友誼賽，針對城市治理經驗進行分享與交流。

黃偉哲歡迎陳光豪市長再次到訪台南，他表示台南是一個熱愛棒球的城市，今年7月份剛舉辦完每兩年舉辦一次的WBSC U12少棒錦標賽，上個月也甫舉辦完巨人盃國際少棒錦標賽。托倫斯市鄰近的洛杉磯有著非常有名的道奇隊，希望有機會讓台南的小選手到美國進行友誼賽交流，增加國際視野及與當地球隊交換球技。

黃偉哲提及，台南很榮幸與托倫斯市締結為友誼市，托倫斯市是加州連續蟬連最安全排名的城市，也希望能與托倫斯相互學習與分享經驗，在城市治理方面，台南同樣致力於維持城市的整潔與安全，目前進一步借助科技節省行政流程，得以讓市府團隊服務市民更加有效率。

陳光豪市長表示，自己算是台南的女婿，每次來台南都感受到像回家般的溫暖，很榮幸去年2月帶著托倫斯的團隊來參加了台南400年的活動及燈會開幕，很欣賞台南一直是非常高效率的城市，心裡一直想著能為兩市的友誼多提供一些努力，希望能邀請台南的少棒球隊有機會到托倫斯練習或進行友誼賽，讓兩市的小選手開啟實質交流。

