托嬰中心監視器擬強制上傳「監管雲」 全教總：侵害人權、將爆離職潮

針對衛福部要求托嬰中心上傳監視器影像至監管雲備查，全國教師工會總聯合會24日召開「強制上傳監管雲恐讓嬰兒私密影像數位裸奔」記者會，全教總副祕書長楊逸飛（左起）、理事長侯俊良及台北市教保人員協會祕書長陳亮吟痛批此舉罔顧幼兒隱私並侵害托育人員的人權。（范揚光攝）

托嬰中心兒虐案頻傳，為了防止監視畫面「被消失」，衛福部規畫廣設「監管雲」，要求全國托嬰中心將監視器畫面上傳中央雲端。全教總今天表示， 真正的托育安全網，應建立在「親師互信」與「關係連結」之上，而非雲端監控，呼籲衛福部撤回強制影像上傳監管雲的規劃。

今年12月初衛福部在托育專法相關協商會議當中，幾乎已經確定要求托嬰中心將監視影像強制上傳到統一的雲端伺服器並保存30天。全教總強烈表達反對，並認為此舉將是罔顧幼兒的隱私權且侵害托育人員之人權。

廣告 廣告

全教總理事長侯俊良表示，這種未經當事人同意，無差別強制蒐集並上傳私密影像的手段，已嚴重違反憲法對隱私權的保障及國際人權標準。政府假借保護之名，行全面監控之實，是對基本人權粗暴踐踏。

全教總提到，近期韓國爆發超過12萬支IP攝影機遭駭客入侵的重大資安事件，大量家庭、商店甚至連婦產科醫院等的私密影像被非法竊取、製成影片在網路上販售，震驚國際社會。韓國的慘痛教訓殷鑑不遠，證明再嚴密的系統都可能存在漏洞。

托育人員代表萱萱老師表示，政府強制推動影像上傳雲端，形同將合法工作的照顧者預設為罪犯，嚴重踐踏職業尊嚴。雲端監控讓陌生視線隨時介入，不僅日常照顧動作恐遭過度解讀，幼兒如更換尿布等私密畫面更有外流風險，嚴重侵犯隱私。她呼籲政府應正視基層心聲，保障托育人員的隱私權與人權，勿以監控手段製造職場恐慌，還給專業工作者應有的尊重。

全教總指出，台灣托育人員早已在強制裝設監視器的法令下工作，一舉一動都被記錄，毫無個人隱私與專業自主可言。如今，政府更變本加厲，要求將這些影像強制上傳雲端，無疑是將托育人員的個人肖像與工作紀錄，完全暴露在不可預測的資安風險之中，此舉已在托育現場引發恐慌與寒蟬效應，嚴重打擊工作士氣，甚至出現離職潮。

全教總表示，真正的托育安全網，應建立在親師互信與關係連結之上，而非雲端監控。政府應該積極推動托育現場的制度透明化，建立家長與托育人員的共育夥伴關係。

★《中時新聞網》關心您：保護被害人隱私，避免二度傷害。拒絕兒虐，請撥打110、113

更多中時新聞網報導

志玲姊姊應援籃球 預告送親簽年曆

勞動部：保障最低時薪 消費端影響不大

李聖傑放話攻蛋每秒都驚喜