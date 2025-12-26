托嬰中心「監管雲」引反彈 衛福部：非隨時有人坐螢幕前監視業者！ 7

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

國內近年兒虐事件頻傳，卻常見有托嬰中心在事後「監視器黑畫面」，衛生福利部規畫立法針對全國1600多家公、私立托嬰中心設置影像監視雲端儲存空間「監管雲」，引發中華孕嬰童教保聯合總會上午到立法院陳情抗議，質疑恐讓幼童私密影像曝露於未知風險。對此，衛福部社會及家庭署署長周道君強調，「監管雲」作用是在爭議事件發生時，可供調閱釐清事實，並非外界想像「隨時有個人坐在螢幕前監視業者做什麼」。

中華孕嬰童教保聯合總會再提質疑，認為托嬰工作日常照顧過程需換尿布、更衣，涉及高度隱私，如果依衛福部規劃將監視器影像上傳雲端，有隱私與資安風險，就怕影像外流或者遭駭。

衛福部次長呂建德表示，針對《兒童托育服務法》規範托嬰中心影像上傳網際網路的目的，基於保護兒童安全與發生兒虐案件時得查知相關事實並確保證據保存，以利責任歸屬。監管雲僅做為雲端異地備份，影像調閱將依法律規範，並採嚴格程序及限制利用，可申請查閱之權限與細節，將於授權法規定明。

呂建德說，目前《兒童托育服務法》仍在立法院協商中，衛福部會於法規通過後邀集相關利害關係人等擬定相關規範子法，明定監視影像上傳雲端之目的、事前程序性防護機制、事後控制權、限制查閱對象、定期銷毀，以及資料蒐集、處理、利用、查閱、保存方式與期限等事項。

周道君說，從修法之初，衛福部一直持續跟業者有相關意見交換，在這議題上面，主要是托嬰業者對於要不要將資料放到雲端上面，大家有些意見，但立法草案的出發點，影像資料放在雲端，接近備份的性質。未來由地方政府負責管理權限。

周道君強調，只有在比較極端的情形之下，意即有爭議事件發生時，才需要調閱出來，去檢視影像內容，協助釐清事件的過程。並非隨時有個人坐在螢幕前監視業者在做什麼。

周道君說，資料儲存到雲端，相關場域跟設備都會進行較嚴格的管理，相關資料安全、什麼事由及什麼程序才可以調閱、保存期間等，行政院跟多數立法委員的修法版本，均有清楚的規定，有很明確的授權要求，未來立法通過之後，具體執行方式，也還是會跟業者跟家長團體大家一起來討論，取得資料傳輸跟調閱需求之間的平衡。

周道君指出，現行法令就有規定業者需設有監視設備，修法只是多要求上傳，畢竟過去托嬰中心涉及兒虐、疑似虐待或不當對待案件時，監視設備因人為操作不當或損壞，時有所聞。衛福部統計109年至112年就有超過10件，也有開罰過。

照片來源：示意照／翻攝自Pexels

