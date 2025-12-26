托嬰中心「監管雲」引爆業者家長怒火 立院陳情盼撤回

近年一些虐兒事件讓衛福部提出「兒童托育服務法」其中包括將監控影像上傳雲端保存的「監管雲」。不過因而引爆托育業者和部分家長不滿，中華孕嬰童教保聯合總會今天(26日)號召全台各地的托育中心代表在立法院前陳情，強調這個做法嚴重侵犯嬰幼兒隱私和人權，希望立委們可以聽到業者和家長心聲，撤回政策。

中華孕嬰童教保聯合總會26日號召全台各地托育中心和協會代表在立法院前陳情，希望立委們可以撤回「監管雲」政策。中華孕嬰童教保聯合總會總會長蔣叔融指出，只是幾個人就決定孩子和托育老師的影像上雲端，是非常荒謬離譜的政策，而且鏡頭還要針對孩子私密處，完全侵犯隱私權跟人權，不能因為孩子們還不會自己發聲就替他們決定，更何況要如何杜絕駭客竊取影像的風險。

廣告 廣告

一名生了五個孩子的家長陳媽媽就表示，她有三個女兒，誰可以跟她保證孩子的私密影像不會外洩，她說『(原音)隱私無價，孩子權利不可侵犯，有誰可以保證小朋友私密處不會外洩。我生五個三個是女生，我不曉得到底誰可以跟我保證，我孩子要上托嬰中心嗎?還是我也號召，不想讓孩子隱私受到大家觀看的都不要去托嬰中心，都不要上學，我們自己顧嗎?那誰養我們家?』

新北市托育中心代表則表示，新北市用很多男性托育人員，他們都經常遇到女寶寶的家長希望換尿布是由女性托育人員處理，難道家長們會希望孩子們的私密影像上傳嗎?而且在台灣連監獄也沒有監控影像保留30天的規定，難道托育人員是犯人嗎？

其他包括台南、高雄、台中、新竹等地的托育人員也都北上聚集在立院前，表示托育人員照顧孩子已經很不容易，現在這種嚴重不被信任感更讓人難過，他們也要爭取自己的尊嚴。他們不是不願被監督，但也應該考慮合理性。同時在無法杜絕駭客入侵的風險下，應該要審慎思考必要性。他們呼籲政府，與第一線托育人員展開實質、對等的政策對話，避免以錯誤制度設計，轉嫁風險與壓力到照顧者身上。