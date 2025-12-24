托嬰監視器擬統一上傳雲端 教團憂兒少影像被盜取

（中央社記者陳至中台北24日電）多個教育團體今天召開記者會，擔心立法院審查中的兒童托育服務法，擬要求托育機構將監視器影像統一上傳「監管雲」，恐使兒少私密影像被盜取，造成一輩子「數位裸奔」的遺憾。

衛生福利部社會及家庭署長周道君解釋，這項立法是「雲端儲存」或「雲端備份」的概念，而非隨時隨地可監控，調閱畫面也會經過嚴格程序。

全國教師工會總聯合會（全教總）、台北市教保人員協會和多名托嬰中心代表今天在台北召開記者會指出，台灣托嬰中心已被強制裝設監視器，立法院擬再要求強制上傳影像到雲端並保存30天，同時給予主管機關抽查的權限。

全教總幼教委員會主任楊逸飛表示，讓AI生成影像時，指令涉及兒少都會出現警示文字，這是「連AI都知道的事」，未來若通過立法，幼兒如廁、換尿布的裸露影像，都要統一上傳到一個伺服器內，一旦被駭客入侵竊取、外流到網路上，恐造成難以挽回的傷害。

楊逸飛表示，韓國才發生公家機關監視器大規模被駭，殷鑑不遠。除了兒少隱私，托嬰中心為求「零死角」，監視器往往裝在尿布台上方角度，女性工作者稍微穿的低胸一點，都要面臨曝光風險。

台北市教保人員協會秘書長陳亮吟表示，政府為防止兒虐，於民國109年要求托嬰中心裝設監視器，但6年過去了，兒虐事件並未減少，可見這樣採取高度監控方式，無法真正解決問題。

陳亮吟表示，在監視器下，托嬰中心人員被當嫌疑犯看待，有著強烈的不被信任感，情緒也更加容易爆炸。她擔心如果再強制上傳，恐讓職場環境更不友善，導致更多優秀人才流失。

在托嬰中心工作的萱萱（化名）在記者會上哽咽問政府：「我有犯錯嗎？為何要被放大檢視？」恐會有更多愛小孩的教師被迫離開職場，而這些兒少私密影像會被誰利用，「我們真的不知道。」

另一名托嬰中心工作人員Hebe（化名）表示，嬰幼兒若干年長大後，如果發現自己換尿布的影片被放上網，將情何以堪。教育團體代表們主張，唯有透過開放的溝通機制、定期的照護對話與參與，才能讓家長實質理解托育過程、化解焦慮、看見專業，給孩子一個充滿信任，而非充滿鏡頭的環境。

衛福部社會及家庭署長周道君接受媒體聯訪表示，這些條文會被擬定出來，就是為了回應社會的需求，一旦發生一些爭議事件時，能有比較完整的證據保存。

周道君表示，現在托嬰中心的監視器影像也大都是保存在縣市政府指定的雲端空間，這比較接近「雲端儲存」的概念，並不是隨時隨地可以監看。一旦發生爭議事件，將經過嚴格的程序，才能檢視這些雲端檔案。

周道君提到，監視器鏡頭設置位置會再調和各方意見，避免嬰幼兒隱私非必要的暴露。衛福部未來會邀集地方政府、業者等代表協調，共同討論出設置的準則。（編輯：張雅淨）1141224