「托嬰零候補」挺生育再升級！金門縣「加碼生育補助」擴增公托量能

▲挺生育再升級！加碼生育補助，邁向「托嬰零候補」目標 。

【記者 洪美滿／金門 報導】為因應少子化帶來的人口結構挑戰，以及雙薪家庭在育兒上的實際需求，縣府自民國115年起，將同步推動生育補助加碼新臺幣3萬元及提升公共托育量能等兩大重點政策，從孩子出生到進入幼兒園前的成長關鍵期，全面建構支持網絡，實踐「縣府一起養」的政策，讓年輕家庭在金門敢生、安心養、穩定生活。

在生育支持方面，縣府在既有《金門縣婦女生產補助自治條例》基礎上，進一步推出「支持生育加碼補助」政策，自115年起，每名新生兒將再加碼補助新臺幣3萬元，亦即單胞胎補助新臺幣5萬元，雙胞胎每胎補助新臺幣6萬元，三胞胎以上每胎補助新臺幣7萬元；縣長陳福海表示，透過實質的經濟支持，協助新手父母減輕迎接新生命初期的負擔，讓家長從孩子出生的第一天起，就能感受到縣府與家庭站在同一陣線、一起分擔育兒責任。

在托育政策方面，0至6歲是孩子身心發展與學習基礎最關鍵的階段，也是家長最需要公共資源支持的時期。縣長陳福海就職以來，持續於五鄉鎮布建托嬰中心及社區公共托育家園，目前全縣已設有7家公辦民營托嬰中心及1家準公共化托嬰中心，可收托幼兒共計277名，逐步形成公共托育服務網絡，朝向「托嬰0等待」的政策目標穩健邁進，讓家長能就近送托、安心投入職場，孩子在進入幼兒園前的0至2歲階段，能在安全、專業且穩定的環境中成長。

為進一步回應家長托育需求、有效降低候補壓力，縣府正積極推動托育量能擴充，預計於115年初在金湖鎮開辦「蘭湖公辦民營托嬰中心」，可收托幼兒30名；並於115年底至116年初，陸續完成金城鎮「鳳翔新莊公辦民營托嬰中心」、金寧鄉「金寧公辦民營托嬰中心」，各可收托30名幼兒，以及金沙鎮「金沙公辦民營托嬰中心」，可收托40名，未來最大收托量可提升至80名。上述托育設施布建完成後，預計可新增收托名額130名，並視實際運作情形，彈性提升至170名。

縣府社會處指出，本次生育加碼補助的適用對象，須為民國115年1月1日（含）以後出生之新生兒，並於出生日起60日內完成出生登記及初設戶籍於本縣；同時，新生兒父或母一方，於新生兒出生之日往前推算，須已連續設籍本縣滿1年以上。家長應於新生兒出生日起60日內，向新生兒戶籍所在地之鄉（鎮）公所提出申請，逾期將不予受理。相關實施細節目前正積極籌備中，縣府完成作業後，將另行正式公告並開放申請。

縣長陳福海表示，面對少子化課題，唯有長期、系統性的政策投入，才能真正改善年輕家庭的育兒環境。縣府希望透過提高生育補助，減輕父母親在養育嬰幼兒時期奶粉、尿布等經濟負擔。也將持續推動「扎根零歲教育」，在孕婦懷孕及新手爸媽時期開班授課，提供父母親養育嬰幼兒正確的知識。此外，透過盤點公有空間資源、積極爭取中央補助，結合托育、教育與社會福利體系，完善0至2歲嬰幼兒整合照顧服務，讓「縣府一起養」不只是口號，而是家長每天都能實際感受到的支持力量，共同為金門培育下一代的希望。（照片記者洪美滿翻攝）