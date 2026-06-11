「托嬰黑市」？桃園爆10坪大空間涉違法收托20嬰 石崇良說重話了

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記者簡浩正／台北報導

新生兒爸媽注意，近期國內出現疑似無照非法外籍人士，租用10坪大空間照顧20位嬰幼兒事件，且因地點在社區大樓內，增加稽查困難度外，外界質疑如何強化監管？衛福部長石崇良今（11）日表示，非法收托已違反《兒托法》，將督促地方政府嚴格執法；並提醒家長送托前，務必查詢機構是否合法立案，保障孩子安全。

有托嬰團體今舉行記者會，抗議政府開放育兒家庭聘僱外傭，恐加劇托育亂象，並高喊：「非法收托零容忍，孩子安全不能等」。

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據悉，兒童教保聯合總會總會長蔣叔融指出，桃園市日前爆發非法托育案件，無照外籍人士在不及10坪空間，照顧20多名幼兒，引發外傭非法托育疑慮。好在桃園市府動作迅速，跨局處即時稽查，才攔阻憾事發生。他呼籲衛福部應召集警政單位、大樓管委會等，由全民加入保護幼兒，嚴格查緝非法地下收托行為。

對於此事，石崇良今日出席「守護原住民族健康」記者會，會後受訪表示，《兒童托育服務法》已三讀通過，也有相關規定，非法收托行為已有明確罰則，衛福部將督促地方政府依法嚴格執法，來保障、維護幼兒安全與權益。至於有些集合式住宅、遇到社區大樓管理員或相關人員拒絕地方查檢、稽查人員進入，影響稽查作業；衛福部已正式發函地方政府，未來若查核過程遭遇阻礙，必要時可請轄區警方協助，依法不得拒絕查核，以確保稽查工作順利進行。

石崇良也提醒，目前全國合法托育機構資訊均已公開，家長在送托前應主動查詢機構是否完成合法登記，確認照顧人員資格、收托人數及環境安全狀況等，衛福部「一方面嚴格執法，一方面資訊公開透明」，呼籲家長送托前應上網看看。

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