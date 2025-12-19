托盟民調揭育兒需求 彈性工時、公共托育勝過外傭政策

台灣職業安全健康連線 執行長 黃怡翎

大合照

女性民調

婦女新知基金會 秘書長 覃玉蓉

針對賴清德總統提出「1孩家庭可聘外籍幫傭」 ，托育及就業政策催生聯盟公布最新的民調顯示，逾5成女性支持彈性工時與友善職場，僅1成5支持全面開放外傭。婦女與職安團體呼籲，政府優先強化公共托育與性別平權，才能真正解決社會問題。

根據托育及就業政策催生聯盟公布最新民調結果顯示，民眾最需要的托育、育兒政策裡，獲得最高支持度的是52.7% 落實企業彈性工時及友善職場」，其次「48.3%落實兒童托育安全」，第三名的「擴大公共托育資源」也都有4成多的支持度；而申請外籍幫傭裡，49.2%認為以身障、單親、兩孩的家庭優先，僅15.2%的女性支持「無差別開放」外傭，在育兒政策優先順序中敬陪末座。另外一項保母民調，則顯示高達9成保母堅決反對該政策。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，婦女新知從1992年討論是否開放外傭至今，一直持反對立場，認爲不應該剝削他國女性來促進本國女性就業，甚至開放外傭也不會是促進女性就業的解方，而是最糟糕的選項。民調顯示女性渴望友善彈性的職場、降低工時，臺灣勞工對工時沒有決定權，有需求的照顧者在職場被邊緣化。她呼籲，切勿用開放外傭當作逼迫臺灣勞工承受高壓職場的遮羞布。

台灣職業安全健康連線執行長黃怡翎表示，外籍家庭幫傭曝露在封閉、權力不對等、工時邊界模糊的環境中，加上居留與工作權依附雇主、語言資訊不對等，難以在遭遇不當對待時發聲求助，若在監督保障機制到位之前擴大開放，形同將職安、健康風險集中在最弱勢的一群勞工身上。她指出，政策未處理女性就業的核心障礙，包括：長工時、公共托育不足、職場對照顧者不友善、男性照顧責任缺席，政府應優先擴充公共托育與照顧服務量能，從性別平等出發，推動照顧責任的社會化。