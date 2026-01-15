托福大改革！6分制上路、AI出題「新制一次看」 因應Z世代學習方式
記者柯美儀／台北報導
全球教育測評龍頭美國教育測驗服務社（ETS）今（15）日於台北舉辦「邁向托福新世代，啟動台灣英語力」合作夥伴大會，宣布於2026年1月21日起適用的托福iBT考試升級重點。新制導入「AI技術」與「多階段自適應測驗」，閱讀與聽力題目將依考生能力即時調整，成績最快3天出爐，同時新增6分制評分，減輕考生備考壓力。
托福iBT考試將於2026年起採用優化後的測評設計，其中閱讀與聽力測驗將導入多階段自適應測驗機制，使難度更貼近考生實際表現。此外，考試流程也將優化，成績最快可於考後3天公布，讓考生更從容地銜接留學與學術申請時程。
ETS大中華區總裁徐哲接受媒體採訪時表示，即將上路的托福新制，核心改革圍繞「AI應用」與「自適應式測驗」兩大方向。托福其實早已在監考流程與資訊系統中試用AI技術，而此次改革最大亮點，則是正式導入「自適應式測驗」，系統會依考生作答表現，即時調整題目難度，推送更符合其能力的試題，以真實反映英文程度，避免過去「考運氣」的情況。
徐哲說，自適應設計下，即便2名考生同場應試，實際看到的題目內容也可能不同，但題型架構一致，不僅能提升測驗精準度，也大幅降低作弊風險。他坦言，過去托福常因遇到冷門學術題材影響成績，如今系統能依能力調整題目，讓考試體驗更合理。
在計分方式上，徐哲指出，托福新制會有一段過渡期，同時提供原有120分制與新增的6分制成績，預計維持約2年。他說，已有英國、美國多所大學同步公布新舊分數對照標準，未來將逐步以6分制為主，並強調過去學生常為了差1、2分反覆刷考，但實際能力差距有限，改採0.5分為一級的分級設計，已足以衡量英文實力，也能有效減輕考生備考壓力與焦慮。
被問到托福改革是否為因應Z世代學習與溝通型態的轉變？徐哲指出，許多年輕學生習慣即時通訊，卻不擅長正式書面溝通，如撰寫Email或向教授清楚說明研究計畫，因此新制考題將納入「專題合作」、「清楚說明專案內容」等真實學術情境，協助學生在考試階段就能接軌海外課堂需求，強化實際溝通能力。
