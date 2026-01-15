托福新制將啟動! 加入AI批改 內容如"模擬海外課堂"

生活中心／綜合報導

想要到國外留學，不少學校都會要求有托福成績，ETS美國教育測驗服務社宣布要改制，未來加入AI評議機制，考試內容也大更動，不只讓考試更貼近留學情境，成績最快三天就能出爐，對準備出國的學生，影響有多大？帶您一起來看。

ETS全球資深副總裁PaulGullash：「歡迎，大家。」全球教育評測龍頭ETS，高層長官一起來到台灣，宣布托福新世代，台灣將成為重要的夥伴之一，要讓考試不再只是考試，而是一場留學預演，托福改制，導入更多AI，不只加快評分流程，成績3天就能拿到，也希望試題能更貼近學生未來在國外上課的實際狀況。台大學生：「如果改版之後，成績很快出來，大家應該會滿喜歡的，有時候大家都喜歡，準備到最後一刻，就拖到最後一刻才去考試，這樣就會非常，非常容易被他們批改閱卷的，那些時間給影響，到繳交資料的時程。」

升級後的托福，新增口說跟讀的題型，當考生聽完一句句子之後，短時間內得立即重述，這也是托福首次同時測驗理解、跟表達，考的是即時聽力、跟口語反應能力，對於準備出國留學的學生來說，比較像是模擬一場真正的海外課堂。ETS大中華區總裁徐哲：「台灣的整個教育環境是非常開放，尤其是去美國攻讀的學生，很早以前就非常多，我們也是專門過來，拉著全球所有的管理團隊，來跟合作夥伴，一起推動語文。」





簡單來說，新的托福規定，除了分數計算改變，導入AI一起評分，試題不只是要你答對，還要說得清楚，以及流程簡化，準備報考也更有彈性，以及更能反映出學生實際使用英文的能力。學術交流基金會公共事務長陳韻竹：「比如說，（考生）很快拿到成績的話，他可以決定說，他覺得這次的成績，是符合（報考學校）所要求的，他期待的，或者說他希望趕快再進行，下一次的考試，來取得更好成績。」托福新制，讓考生們在申請項目時，擁有更大彈性、跟選擇，內容更廣泛，不再刁鑽，也是為Z世代量身打造的智慧考試。





