托育中心驚爆「餵幼童瀉藥」！女員工被抓竟回這1句

只因工作量太大，竟對無辜幼童狠下毒手！近日驚傳一起駭人案件，一名托育中心女員工因嫌棄照顧太累，竟將「瀉藥」偽裝成糖果誘騙孩子食用，導致多名不到2歲的幼童嚴重腹瀉、甚至留下長期副作用。隨著家長揭發真相，這名恐怖老師的自私動機與最終下場也隨之曝光。

綜合外媒報導，整起事件美國伊利諾州，當地1間托育中心的家長出面投訴，稱這場噩夢自去年夏天就開始，自己僅17個月大的孩子入學後，至今不斷出現不明的腸胃問題，即便與老公帶著孩子到處求醫，但仍查不出病因，甚至擔心是奶粉問題，還把奶粉配方都換了。

1間托育中心的家長出面投訴，稱17個月大的孩子入學後，不斷出現不明的腸胃問題。（示意圖，與本新聞無關／AI生成）





本以為只是單一個案，但後續有多名家長陸續回報孩子有腹瀉狀況，警方也展開調查，這才發現是托育中心內1名23歲女員工尤澤爾（Yizel Juarez）下的毒手，只因嫌棄工作量太大，竟將瀉藥偽裝成糖果，假意好心的送給孩子們吃，目前已累積至少3名2歲以下的孩童受害。

專業背景成諷刺：幼教系出身卻重創幼兒

令人憤怒的是，尤澤爾並非門外漢，她曾就讀北伊利諾大學（Northern Illinois University）幼兒教育系，具備專業知識卻不惜傷害無辜幼兒，導致不少受害孩子至今仍飽受停藥後的「副作用」便秘之苦，感嘆明明是為了孩子安全才將其安置再托育中心，沒想到卻遇到這種事。

恐怖老師遭開除 面臨多項加重罪名





事件曝光後，尤澤爾已火速遭該間托育中心開除，目前得面臨3項對13歲以下兒童造成身體傷害的「加重傷害未遂罪」，以及3項「危害兒童生命健康罪」。儘管罪行重大，但在出庭日期公布後，尤澤爾目前已獲釋，此事件引發當地社區高度關注，擔心這類具備專業背景的「恐怖老師」是否會再次對幼兒造成威脅。

