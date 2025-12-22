托育人員涉虐待、體罰、性騷可暫停服務！《兒托法》出委員會

《兒童托育服務法》今審查完竣，將提報院會討論，交由黨團協商。（林周義攝）

剴剴受虐致死案轟動社會，立法院衛環委員會今（22日）續審《兒童托育服務法》草案，共22條文保留。今日通過的重點條文包含，托育人員對兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾等，必要時，主管機關不只能暫停新收托，更得命其暫停托育服務。該草案已出委員會，待黨團協商。

今日通過的條文中，托育機構負責人若有性剝削、有傷害兒童之虞等，1～4年不得擔任機構負責人，並公布姓名。為避免托育人員在不當行為出現時繼續危害兒童，對兒童有身心虐待、體罰、霸凌、性騷擾等，主管機關應即通知兒童的法定代理人、實際照顧者，必要時，得命其暫停托育服務。另主管機關接獲檢舉後啟動審議，兒童的法定代理人、照顧者若不服，得依法提起訴願。

針對托育人員資格，《兒托法》也要求在聘雇前，檢具名冊、資格證明、切結書、3個月內的警察刑事紀錄證明書（良民證）等。另外，托育人員每年應完成18小時以上托育專業知能研習，且每2年所接受研習，應包括性別平等課程。提供托育服務前2年內，或提供服務後3個月內，托育人員應完成8小時以上兒童基本救命術訓練，並於每2年為再完成8小時以上兒童基本救命術訓練、3小時以上事故傷害預防及處理與1次以上緊急救護情境演習。

另外，不具居家托育人員資格若提供居家托育服務，可處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並令其停止收托及立即轉介其收托之兒童，另得公布姓名。具居家托育人員資格未辦理登記而提供服務者，或在暫停收托登記期間提供服務，處1萬元以上5萬元以下罰鍰。托育人員違反輔導、管理規定，屆期未改善，則可處6000元以上3萬元以下罰鍰，並按次處罰。

今日較具爭議的條文為第55條，針對照顧爭議的「調處」內容。民進黨立委林淑芬、劉建國一度為此交火，林認為允許調處，等於讓不當對待的事件有「搓掉」空間，恐架空整部法。召委劉建國提醒不宜將調處形容為「搓掉」，引發林淑芬不滿。衛福部長石崇良認為可就違反規定的事件，停止調處，已成立調處的也可視為不成立，該條文最終保留再議。

另一項爭議條文為第67條，由於勞動部為鼓勵企業設置托嬰中心，提供業者開辦費500萬及每年50萬元的補助，在《兒托法》通過的第18條中，立法機關要求這些業者應報主管機關，取得核准後，才能收員工子女之外的兒童。勞動部代表在場表示，沒有員工子女就不會給補助，但未要求員工子女的比例。林淑芬則冷回：「有一個就叫員工子女，就可以補助」。

林淑芬擔憂，此舉會導致托育業者變相找企業合作，不僅能取得高額補助，還能讓企業有好名聲，何樂而不為？若沒有罰則，業者優先想到的不會是職場互助，而是獲利，出於盈利考量，不見得優先收員工子女。她為此要求在第67條，針對未報主管機關就收托其他兒童的業者祭出罰則，但未能取得共識。其他立委認為，這樣的立法可能無法鼓勵企業設置托嬰中心，而她則主張，條文有「應」卻沒有罰則，等於無效的立法。該條文最終保留。

《兒托法》從早上9點審查至傍晚5點35分，連同前次審查，共保留22條。劉建國宣布審查完竣，將提報院會討論，交由黨團協商。

