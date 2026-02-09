托育噩夢！女員工為偷懶竟餵幼童瀉藥 家長心碎痛訴「難以接受」

一名托育中心女員工自認「工作量太大」，對幼童下藥。（示意圖，翻攝自photoAC）

美國伊利諾州近日傳出令人震驚的消息，一名在托育中心任職的女員工，竟私自對多名幼兒下藥，導致受害者接連出現長時間腹瀉的症狀。調查指出，她之所以做出該行為，是因不堪繁重的工作壓力，企圖讓幼童因身體不適而提早返家。

其中一名受害幼童的母親回憶，年僅17個月的孩子自去年夏天進入托育中心後，便陸續出現不明原因的腸胃不適。數週內，她與丈夫多次帶孩子就醫，醫師檢查後排除了病毒感染與其他常見疾病，連奶粉配方也曾更換，卻始終找不到真正的病因，讓家長身心備受煎熬。

廣告 廣告

直到多名家長接連反映孩子出現相似症狀，警方介入調查，事件才逐漸水落石出。調查結果顯示，至少有3名未滿2歲的幼童受到不當對待，成為這起事件的受害者。受害幼童的母親憤怒表示，孩子停用瀉藥後仍出現便秘等後遺症，令人擔心是否會造成長期影響；父親則心碎指出，原本以為托育環境安全無虞，卻發生如此令人難以接受的事情。

警方指出，托育中心規定孩童若出現生病狀況，必須返家休養24小時，然而，現年23歲的托育人員尤澤爾（Yizel Juarez）為了減輕自己的工作負擔，竟將咀嚼式瀉藥包裝成糖果，私下餵食給園內幼童，企圖藉此讓孩子因不適而被送回家。

據了解，尤澤爾（Yizel Juarez）曾就讀北伊利諾大學（Northern Illinois University）幼兒教育相關科系，並於2025年夏天進入該托育中心任職，但她卻選擇以傷害幼童健康的方式換取工作上的輕鬆。目前尤澤爾（Yizel Juarez）已遭解雇，並被控多項危害兒童身心安全的罪名，雖已獲釋，但仍須面對後續司法程序。

★《鏡新聞》提醒您：犯罪行為，請勿模仿。





更多《鏡新聞》報導

東京也降雪！日眾院改選遇「警報級大雪」 計票結果預計凌晨出爐

美軍艦壓境力挺海地總理 過渡委員會罷免失敗「反被集體辭職」

中國避談日本大選「全國打一人」 張本智和被點名辱華、寶可夢也中槍