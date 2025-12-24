托育專法要求監視影像強制上傳 全教總批數位裸奔盼撤回

衛福部提出的托育專法目前正在立法院審議中，其中有強制托嬰中心將監視影像上傳的部分，遭到全教總的強烈批評。全教總今天(24日)表示，這種做法根本是數位裸奔，嬰幼兒私密隱像一旦被外流，將造成無法彌補的傷害，同時對托育人員的信任感破壞殆盡，希望衛福部能撤回這項規劃。

希望保障幼兒權益的「兒童托育服務法」目前正在立法院審議中，不過其中有強制將監視畫面上傳至「監管雲」並可以抽查的規定，讓全教總批評是踐踏人權，更破壞了托育現場老師和家長的信任感，恐進一步加重托育人員的離職潮。

廣告 廣告

全教總幼教主委楊逸飛表示，把托育中心中的影像強制上傳，根本就是「數位裸奔」，韓國前陣子才發生駭客入侵的重大資安事件，這種傷害是誰可以負責。台北市教保人員協會暨全國教保產業工會代表陳亮吟也表示，他們曾經做過問卷調查，多數教保人員都對影像上傳的做法感到人權和工作權不被尊重，也不少人覺得這樣的職場非常不友善而想求去。這讓已經長期人力不足的教保現場更是雪上加霜。

托育人員代表的萱萱老師就指出，這些孩子們還無法表達自己意見，但他們換尿布換衣服等影像就要被上傳，老師們也感到自己像犯人被監視，嚴重侵犯隱私，政府應該重視他們的心聲。她說：『(原音)站在老師立場，請大家重視我跟孩子們的隱私權跟人權。我是人、活生生的人，我是台灣的公民。我沒有犯錯，我也沒有做錯什麼事情，孩子們更沒有。請你們給我們一個友善的職場環境，也給孩子一個有隱私、好的生長環境。』

全教總呼籲，真正的托育安全網應該建立在親師互信與關係連結之上，而非靠雲端監控。政府強推監管雲是要用科技手段掩蓋制度上的怠惰，他們認為更積極的做法應該是推動托育現場的制度透明化，建立家長與托育人員的共育夥伴關係；透過溝通機制與定期對話、參與，讓家長能實質理解托育過程，讓托育人員的專業被看見，進而給孩子一個充滿信任而非充滿鏡頭的成長環境。(編輯：宋皖媛)

延伸閱讀

批托育監管雲侵犯兒權與勞權 民團籲加強內控取代監控

立院審兒托法 被害家屬團體籲朝野支持「監管雲」入法