托育業界召開記者會 反彈「監管雲」政策

為因應近期多起虐兒與校園暴力案件，政府提出在托嬰中心設置「監管雲」系統，要求即時上傳托育現場影像（俗稱監控雲端系統），以強化兒童照護安全。然而，此政策引發托育業者與第一線照護人員的強烈反彈，批評其可能造成隱私與資安風險，恐將風險與責任錯置於第一線照護者身上，而真正需要防治的虐待行為則可能被忽略。

中華孕嬰童教保聯合總會等托育業界團體指出，托嬰現場長期受高工時、壓力與人力不足等結構性問題影響，第一線人員多為女性照護者，並在日常照料幼兒時接觸到高度隱私資訊。依政府規劃，監管雲將透過委外第三方系統管理，可能造成遠端影像被調閱的資安與隱私疑慮，尚未看到具體可信的控管與責任承擔方案。

政府提出此一影像上傳雲端的政策，是在虐兒事件引發社會高度關注後的回應之一，但社會各界對於系統的資安保障、誰能調閱與如何負責等細節仍有疑慮。托育業者強調並非反對監督，而是反對以單一監控技術取代強化人力與專業支援的本質方案。

中華孕嬰童教保聯合總會在立場聲明中強調，反對監管雲並非反對監督，也不是為虐兒行為開脫；真正的虐兒行為必須受到嚴正追究；兒童安全應建立在支持照顧者、強化專業判斷與即時介入制度上，而非僅依靠影像監控。

總會呼籲，正視剴剴案與新北國中生命案所揭露的制度問題，嚴懲加害行為、補強保護機制，並與第一線托育人員展開實質、對等的政策對話，避免以錯誤的制度設計，轉嫁風險與壓力到無辜的照顧者身上。