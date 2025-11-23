托育英雄溫暖守護孩子 新北感謝255人177單位用心陪伴

（記者陳志仁／新北報導）新北市政府今（23）日舉辦「114年嬰幼兒照顧人員及托嬰機構表揚大會」，表揚255位優秀托育人員及177家托育單位；新北市長侯友宜親自頒獎，肯定所有托育夥伴以專業、耐心與熱忱守護新北孩子的成長，也感謝其長期投入所帶來的社會穩定力量。

洪麗婷帶領團隊成長 打造零離職率的托育環境

本次獲得「朝耕暮耘獎」的五股興珍公共托育中心主任洪麗婷，以專業與熱情帶領團隊不斷精進，不僅鼓勵托育人員投入研究、參與學術研討，更在研討會中分享實務成果，強化托育專業與團隊向心力；在她的帶領下，五股興珍公托於113年度創下「零離職」紀錄，提供幼童穩定、安全、具品質的托育環境，成為公托典範。

圖／洪麗婷以專業與熱忱凝聚團隊向心力，創造出113年零離職的紀錄，榮獲朝耕暮耘獎。（新北市政府社會局提供）

廖羿涵用心陪伴 善用日常物品設計豐富學習

榮獲「育兒神隊友獎」的居家托育人員廖羿涵，則以創意與愛心陪伴孩子探索世界，她善用日常用品設計各式學習遊戲，讓孩子在自然情境中做中學，透過觸摸、觀察與操作感受生活的多樣性；為增添節慶溫暖，她更與家扶中心合作，邀請畢業幼童及弱勢家庭幼兒一同歡度耶誕節，以陪伴累積孩子的安全感與美好回憶。

圖／廖羿涵善用日常物品設計豐富的托育活動，更邀請弱勢幼童同樂，榮獲育兒神隊友獎。（新北市政府社會局提供）

侯友宜表示，托育工作責任重大，不僅需照顧孩子，也需同時面對家長與長輩的高度期待，托育夥伴的專業與耐心，正是新北育兒環境進步的關鍵；此外，自擔任副市長即推動公共托育政策，從首家汐止忠厚公共托育中心成立至今，新北已拓展至127家公托中心，居家托育人員也增加至5,487位，目前家外送托率達45%，高於OECD平均36%，服務量能全國第一。

圖／新北市長侯友宜感謝托育人員及托嬰機構，讓孩子健康快樂成長。（新北市政府社會局提供）

新北市政府社會局局長李美珍補充，今年共有193家托嬰機構參與評鑑，透過評鑑過程檢視托育品質，協助各機構自我精進，再透過公開表揚給予肯定；期望帶動新北整體托育服務正向發展，讓孩子在更安全、快樂的環境中成長茁壯。

