托育補助法規跟上政策 弱勢家庭最高可領1.9萬（示意圖:shutterstock/達志）

我國113年起提高托育補助額度，衛福部昨公告修正「弱勢兒少補助辦法」，配合實務狀況調整法制條文，弱勢家庭或低收入戶申請公托補助，最高可達1.3萬元，準公托補助最高可達1.9萬元。配合家庭型態漸多元，也將申請對象改為「法定代理人或實際照顧兒童者」，以符實務。

配合行政院核定「我國少子女化對策計畫」，衛福部113年起提高托育費用補助額度。一般家庭申請公托補助，第一胎為7千元，隨每胎增加調整補助，最高可補助9千元；準公托補助第一胎為1.3萬，第三胎以上為1.5萬元。

廣告 廣告

衛福部社家署7日公告修正「弱勢兒童及少年生活扶助與托育及醫療費用補助辦法」部分條文。社家署署長周道君說明，本次修法非政策性改動，是因113年起育兒津貼、托育補助已調高，法規卻有落後，因此配合實務狀況修正，條文自公告後3日（1月9日）生效。

周道君說明，第7條原條文明列補助金額，為113年以前的數字，修正後將補助費用列在附表，為113年後調整的金額。未來若托育補助有調整，就不用修正條文，直接在附表更正即可。

依附表所示，若為低收入戶或弱勢家庭，公托補助第一胎為1.1萬，最高為1.3萬元；準公托補助（如私立托嬰中心、保母居家托育），第一胎為1.7萬，最高為1.9萬元。

另外，因應家庭型態逐漸多元，照顧兒童者不再限於父母、單親，第6條條文將申請補助對象改為「法定代理人或實際照顧兒童之人」。周道君說，法定代理人可最精簡含括多元狀況，包括父母、收養家庭的繼父母、安置兒少的指定監護人等；若是親戚照顧、隔代教養等，則屬於實際照顧者。

周道君表示，條文也增列針對未滿2歲幼兒，應送至與縣市政府簽訂合作契約的人員或場所照顧者，保障托育品質，也避免監督管理產生漏洞。配合正在立院審議中的《兒童托育服務法草案》中，新增互助式托育型態，本辦法也配合調整。

更多中時新聞網報導

帕拉斯有禁愛令 違約須賠千萬

李洋首赴亞太棒球場 大讚滿意

冷氣團接力報到 西部低溫10度以下