托育量能不足 2歲專班看的到吃不到？ 陳冠安喊「增3倍」





近年來，隨著雙薪家庭成為常態，年輕父母愈加需要更妥善的托育服務。代表國民黨參選台北市（南港、內湖區）議員的陳冠安表示，其中，「2歲專班」正是銜接家庭照顧與正式學前教育的關鍵階段，其供給是否充足，勢必直接影響家庭育兒壓力與生育意願，但港湖兩區對於2歲專班的登記需求遠超招生名額2.5倍，因此他主張北市府應當全面重新檢討2歲專班的中期供給規劃，將名額提升至5206人。

陳冠安說明，以113學年度為例，臺北市公共化幼兒園2歲專班核定招生人數為3,632人。但實際登記人數卻高達9,395人，登記需求超過招生名額2.5倍，顯示供需失衡已是結構性問題。

廣告 廣告

陳冠安指出，目前教育局規劃114至116學年度預計新增528個名額，但與高達5,961人的備取人數相比，明顯無法回應家長們的需求。而港湖，作為台北年輕家庭比例最高的區域之一，自然也有更高的托育需求。113年港湖2歲專班登記人數竟高於招生人數2.76倍。如果單算內湖，更高達2.93倍。因此，他主張北市府應當全面重新檢討2歲專班的中期供給規劃。

陳冠安提到，考量每位幼兒可同時登記公立與非營利幼兒園，登記數據可能存在重複，因此可以登記人數最高的公立幼兒園5206人作為未來三年核定招生名額的合理目標。

陳冠安直言，市府應在三年內大幅調整現行規劃，將原訂新增量能提高至現行規劃的三倍以上，實質新增約1500個名額，使整體招生規模自目前約3600人，提升至5000人以上。他強調，「唯有如此，才能真正回應台北、港湖年輕家庭的托育需求，也才能減輕年輕世代沉重的育兒負擔。」

（封面圖／翻攝photoAC）

更多東森財經新聞報導



不只台積電！ 賴清德點名2產業：有望成未來護國神山

國保生育給付危險了！ 部分家長恐一毛拿不到

青年基本法立院三讀！ 18歲公民權入法、設百億發展基金