托腮、皺眉、苦思…日本「猩猩界木村」被伴侶趕出門 發愁帥臉笑翻全網

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網路瘋傳日本大猩猩做出各種擬人化的表情。翻攝X平台



被網友封為「猩猩版木村拓哉」的日本名古屋東山動植物園明星大猩猩「清正」（Kiyomasa）近日再度因一則影片引發關注，內容是描述清正遭伴侶毆打後躲在角落托腮、皺眉，並露出苦思的神情，讓不少幸災樂禍的網友笑翻。

清正是「帥到過分的大猩猩」夏巴尼（Shabani）之子，出生於2012年。今年3月有遊客在X平台分享牠充滿自信的眼神的畫面，以及接過飼育員拋來的食物時帥氣接住的氣場，讓網友大讚「帥爆了」，更將牠與藝人木村拓哉相比擬。

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根據網路最新流出的影片顯示，清正和伴侶爭吵後，被對方暴打趕出住所，事後牠獨自坐在角落，一邊托腮、抓耳、抱頭、遠眺，一副心事重重的樣子，看起來相當苦惱。網友看了紛紛留言「我能體會他的感受」、「離婚？贍養費？誰來撫養孩子？…我還是帶一串香蕉向她道歉吧」、「像極了失戀的人」。

然而也有網友認為，影片前段清正與其他猩猩吵架的畫面，跟後來露出各種表情的畫面似乎是不同時間所拍攝，更有人認為後段的影片主角應該是其父親夏巴尼。

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