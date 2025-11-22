托運行李也有3道入境防線 防檢署解答了
[NOWnews今日新聞] 10月台灣爆發非洲豬瘟疫情，為防止疫情擴散，關務署加強邊境防堵，原先僅針對39國非洲豬瘟高風險入境旅客實施100％手提行李X光檢查，現在改為入境旅客皆要進行X光檢查，而在托運行李部分，動植物防疫檢疫署表示，託運行李都會先經過X光檢查，才會放上行李轉盤，轉盤旁邊也會有檢疫犬偵測。
針對邊境會進行手提行李檢查，那在託運行李部分是否也有檢查一事，防檢署對此表示，其實託運行李都要先經過海關X光檢查，才會放上行李轉盤讓大家領回，且行李轉盤還有檢疫犬隊機動性偵測，此外，領完行李通過海關前也會進行抽檢。
防檢署提醒，如果有不確定能不能帶的動植物產品，都歡迎到動植物檢疫櫃檯來詢問，並重申「主動申報不會罰款」，也就是不能帶的產品配合丟棄都不會罰款。
