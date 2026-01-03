扛《尋秦記》票房⋯古天樂抱病硬撐跑宣傳 驚傳病倒住院

由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。

《尋秦記》憑藉強大的懷舊情懷與科技特效，上映僅三天便展現「統治級」的票房實力。不僅在港澳地區刷新電影史上首日最高開片票房紀錄，連續兩日單日票房突破千萬港幣，短短兩天累積2174萬港幣（約8761萬元新台幣）票房，在中國大陸更是勢如破竹，上映3天突破1.32億人民幣（約5.92億元新台幣），聲勢持續攀升。

作為電影的總負責人，古天樂為了「票房奇蹟」可謂不眠不休。據悉，在早前佛山的宣傳行程中，古天樂便全程佩戴口罩，面色顯得相當疲憊，隨後便未再出席後續場次。現場網友透露，在昨日的宣傳活動中，男星林峯隻身現身，並無奈向影迷解釋：「Daddy（指古天樂）今日抱恙，未能親自到場跟大家宣傳。」隨後社群平台便流傳出古天樂已「緊急住院」的消息，讓不少支持多年的老粉心疼喊話：「古仔辛苦了，請好好休息！」

不僅古天樂，全體演員為了這部十年磨一劍的作品皆付出了巨大體力。女主角宣萱日前也在社群媒體上感性發言，承認近期的宣傳強度確實讓大家吃不消，「真的累，但累得很開心」！她同時也不忘叮囑戰友與粉絲都要保重身體。

古天樂今日已在深圳站行程中歸隊現身，劇組預計4日返港進行相關宣傳活動，讓不少擔心他的粉絲放心不少。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 潘鈺楨／報導