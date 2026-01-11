扛不住了！必比登「阿城鵝肉」宣布漲價 這招牌菜快破千元大關

生活中心／李紹宏報導

多次奪得米其林必比登殊榮的「阿城鵝肉」吉林店，招牌鵝肉嫩滑多汁、口頰留香，是大台北地區的饕客愛店，如今想再一嚐美味，得多掏錢了！阿城鵝肉官網近日更新菜單價格，必點的杏鮑菇香腸一根漲5元，至於半隻鵝則一口氣漲至900元。

米其林必比登推薦「阿城鵝肉」，宣布更新菜單，將調漲菜品價格。圖為招牌鵝肉。（圖／翻攝自阿城鵝肉臉書）

此次價格調整涉及多項人氣品項，其中招牌鵝肉盤，如8兩鵝肉由220元漲至240元，而半隻鵝則從840元調升至900元，漲了60元。此外，鵝油拌飯微調5元，臭豆腐與地瓜葉各漲10元，下水湯與鵝腸湯等品項亦全面調漲。

官網表示，近年來整體物價持續上漲，其實這幾年，鵝肉、原物料與人力成本都不斷增加，但阿城鵝肉一直努力撐著，鵝肉的價格也已經好幾年沒有調整；因應近年原物料與人力成本劇增，為了維持餐點品質，將進行部分價格調整。

米其林必比登推薦「阿城鵝肉」，宣布更新菜單，將調漲菜品價格。（圖／翻攝自阿城鵝肉臉書）

「阿城鵝肉」發跡於新北市，目前除了土城總店，在台北市吉林路也有分店。店內最受歡迎的招牌莫過於「煙燻鵝肉」，外皮帶有迷人的蔗糖香氣且肉汁飽滿，搭配必點的「杏鮑菇香腸」與香氣十足的鵝油拌飯，是許多老饕心中平價美味的鵝肉首選。

