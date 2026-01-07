扛不住了！記憶體全面飆漲 三星示警：電子產品恐全面漲價

南韓三星電子園區。路透社資料照片



記憶體供不應求現象持續惡化，全球最大記憶體製造商韓國三星電子（Samsung Electronics）示警，記憶體晶片供應短缺將波及半導體供應，推升整個電子產業的價格，甚至自家的消費性產品也無法倖免。

AI（人工智慧）浪潮襲來，而記憶體晶片應用廣泛，包括智慧型手機、筆電及自駕車等產品。就算記憶體製造全球無人能出其右，三星產品線也無法倖免於記憶體這項關鍵零組件成本快速上升的衝擊。

三星電子全球行銷總裁兼負責人Wonjin Lee在CES展受訪時表示，半導體供應將會出問題，而且會影響所有人。就在此刻，價格持續上漲，「我們當然不希望把這樣的負擔轉嫁給消費者，但終究會有一天，必須認真考慮調整價格」。

Wonjin Lee指出，相較於無法自行生產記憶體、必須仰賴外部供應的競爭對手，三星具備更有利的條件，他看好自家公司表現將優於整體市場，對2026年情況相對樂觀，由於AI的廣泛利用，消費者可能考慮升級手機，才能充分運用新技術。

