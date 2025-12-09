扛不住美國壓力？墨西哥擬對中國徵收「最高50%關稅」，換取川普降低鋼鋁進口稅率

墨西哥長年以來，靠著那張自由貿易協定（FTA）賦予的零關稅優惠，加上得天獨厚鄰近美國的地理優勢，一直是眾多企業進軍北美市場重要跳板。

但隨著川普（Donald Trump）再次回歸白宮，第一步就將矛頭指向墨西哥和加拿大兩位鄰居，祭出各種限制和高額關稅，讓墨國陷入巨大壓力，特別是該國和中國企業、供應鏈的關係，如今該國國會即將進行最後表決，一旦通過、未來將對中國等亞洲多國進口商品和原物料，徵收最高50%關稅、藉此爭取華府調降對墨西哥的進口稅率。

彭博報導指出，墨西哥國會預計本週起、針對總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）提出的中國關稅方案進行表決，這項法案主要為了保護本地產業，並嘗試緩和與美國的貿易緊張關係。同時也引發外界好奇，墨西哥能否藉此改變，換取美國調降鋼鐵與鋁材的關稅稅率。

根據新法案規定，墨國將對中國在內的亞洲多國，進口商品徵收最高50%關稅。下議院已展開辯論，國會希望能在12月15日休會前，完成兩院最終表決。

事實上，這項提案早在9月9日就已送交國會審查，但隨著消息提前曝光，遭到來自亞洲國家大使館與墨西哥製造業商會強烈反彈，迫使審查進度一度暫停。現實情況下，墨西哥製造商高度依賴中國零組件供應鏈，他們強烈反對調高關稅，因為那將使成本大幅上升、壓縮獲利；而也有部分執政黨議員擔心，一旦針對亞洲多國調高關稅，勢必將惡化墨西哥與亞洲市場的關係。

面對外界反彈，墨西哥財政部與經濟部進行內部審查後，對原提案做出大幅度修改，但是最初被納入課稅範圍的1400多項商品，最終只有300項「獲得豁免」。其餘課稅範圍依然非常廣泛，出口大宗貨物的衣物、鞋類、鋼鐵、鋁材與汽車零件，全部都在課稅清單上。

美國與鄰居加拿大、墨西哥陷入關稅矛盾。（美聯社）

墨西哥財政部預估，一旦法案通過實施，2026年海關將因此增加519億披索（約新台幣885億元）的進口稅收，相比2024年成長8.3%。

將時間回溯到6月，美國總統川普下令、將墨國鋼鐵與鋁材的關稅，從原先25%一口氣調升至50%，還強調原先稅率並無法有效保護美國產業。這一點，也成為美墨兩國之間迄今未能解除的心結之一。

也因為這個天價稅率，讓墨西哥此時的變革，被視為想與美國政策接軌之舉，藉此防堵川普政府口中的「不公平競爭」。4名熟悉談判的消息人士透露，墨國商界普遍預期，一旦墨西哥正式對中國商品提高關稅，美國「將可能考慮」放寬對墨國鋼鐵與鋁材的徵稅。但目前尚不清楚，美方是傾向全面降低稅率，還是採取免關稅配額方式。

對於媒體的臆測，美國貿易代表辦公室（USTR）拒絕給出評論，商務部也未回應媒體的提問。

