扛不住美方壓力？ 台積電中科新廠突升級1.4奈米製程
台積電中科新廠悄悄升級！中科管理局證實，原規劃的2奈米製程，已變更為1.4奈米，最快11月動工。外界盛傳，台積電加速執行「N-1」布局，與美方施壓台積電美國廠先進製程進度有關。
中科新廠升級1.4奈米 傳11月5日動工
中科管理局指出，台積電位於中科二期園區的「晶圓25廠」，10月17日申報開工時，確定從2奈米製程升級至更先進的1.4奈米製程。儘管台積電對開工時間保密到家，「依《建築法》規定，申報後可隨時實質動工。」中科管理局說。
據悉，台積電已拿到中科管理局核發的3張執照，包括CUP設備廠（供水、供電設備）、主生產FAB晶圓廠（半導體製造廠）、辦公大樓。業界研判，隨著台積電高雄廠快完工，台中1.4奈米廠應該會加速建造。
中科管理局認為，該廠建造速度「不會慢」，因為先期的水保工程設施，像滯洪池等，已完工並點交給台積電接手後續工程。消息人士透露，首波基樁工程預計在11月5日動工，2028年下半年量產。
延伸閱讀》半導體榮景有未爆彈 台積電大咖：政府執行力是最大風險
美方要求提早投入先進製程 投審會設「天險」
外界盛傳，台積電加速在台推動更先進製程，背後疑似受美國施壓有關。美國為了分散地緣風險，要求台積電美國廠2奈米、1.6奈米量產，提前至2027年，迫使台積電不得不提早加速台灣擴廠。
由於半導體業者投資海外，經濟部投審會設下「N-1」障礙，唯有台灣先量產下一世代製程，海外才能展開布局。這股壓力迫使台積電得加速完成高雄廠的1.6奈米，以及中科廠1.4奈米，美國廠的時程才有可能符合美方期待。
據悉，中科新廠緊鄰台中園區西側，台積電在此擁有49.95公頃土地，有意在此規劃4座廠房。根據台積電先前釋放的消息，首座廠房預計在2027年底完成風險式試產，可見建廠時程壓力極大。
