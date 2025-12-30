扛家中巨債月繳14.9萬房貸 曹西平壓力大到「鬼剃頭」：親友冷血無情

娛樂中心／林昱孜報導

66歲資深藝人曹西平今（30）日在家中猝逝，乾兒子發現時，身上已經出現屍斑，消息曝光後引起各界震驚。來自台中的曹西平，過去在台灣秀場時期，是相當重要的人物，單週收入可達80萬，後來因雙親過世，扛起家中債務，龐大經濟壓力一度導致「鬼剃頭」。曹西平面對生死一向淡然，他受訪時曾說：「該發生就來，不要把自己看得太重要」。

曹西平過去在秀場紅極一時，單週收入可達80萬元。（圖／翻攝自曹西平臉書）

回顧曹西平演藝生涯，他曾是秀場炙手可熱的紅星，一天可賺進8到10萬，單週收入可達80萬。然而，隨著雙親過世，他一肩扛起家中巨額債務，每個月光是房貸就高達14.9萬元，痛批親戚冷血無情。曹西平生前受訪時曾坦言，那段時間壓力大到出現鬼剃頭，但他告訴自己只能認命，「頭上掉了五六塊圓形禿」。

曹西平猝逝享壽66歲，生前為了幫家裡扛債，省吃儉用將電視台衛生紙、便當帶回家。（圖／記者鄭孟晃攝影）

曹西平當年為了還債，曾身穿萬元名牌的他，後來超過20年沒買過一件名牌衣，錄影結束後甚至會把電視台的便當、衛生紙帶回家；他曾感嘆「不快樂，但他不願將負面情緒帶給年輕一輩。對於生死，曹西平也早已看淡，不做健康檢查，「不想想那麼多，該發生的就會來，不要把自己看得太重要，沒有你，明天太陽一樣升起」。

