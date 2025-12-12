扛社會責任採購做公益 慈濟獲"卓越領航獎"

經濟部中小及新創企業署，長年推動社會創新行動方案，串聯政府與民間資源；其中慈濟基金會長期投入，青年公益與社會創新，因此榮獲經濟部頒發的，"卓越領航獎"的殊榮。

慈濟慈善基金會副執行長 熊士民：「這次很榮幸得到卓越領航獎，那是對我們的肯定，也是我們的責任，這是我們符合SDG12，有責任的消費，那很高興我們這次能夠，大概1300多萬的合約，有12家的新創，也有，主要是青年公益計畫，希望這次能夠帶著永續，那這是非常好的社會的責任。」

經濟部中小及新創企業署次長 何晉滄：「那這股力量，其實展現，我們是一個進步的社會，我們也看見我們台灣各界的愛心，各界對新創，對社創支持的力量。」

獎項評選相當嚴格，慈濟以90分的高分脫穎而出，這是多年來持續投入新創，與社會創新的深厚累積，展現社會共善的企業責任。

