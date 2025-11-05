扛肺腺癌四期抵台宣傳《大濛》 柯煒林：這是我非常珍惜的作品

柯煒林與方郁婷以外地人身分演出40年代的台灣人，令人驚豔。（華文創提供）

入圍本屆金馬獎最佳劇情片等11項大獎的電影《大濛》，今（5日）舉行媒體試片，角逐金馬影帝的香港男星柯煒林自7月坦承罹患肺腺癌四期後，始終堅毅抗癌，如今首度為電影宣傳飛抵台灣，一現身就笑說：「好想台灣啊！」他坦言能為《大濛》親自來台宣傳「意義非凡」，更動情表示：「這是我非常珍惜的作品，也是非常重要的一段旅程！」

《大濛》由導演陳玉勳攜手監製葉如芬、李烈再組「黃金鐵三角」，三人皆現身映後活動。李烈哽咽回憶：「看見柯煒林在片中說『走囉！』那一刻，就感動得快哭出來。」導演陳玉勳透露創作靈感時笑言：「有種神祕力量在推著我。那段時間常失眠，午夜時分彷彿又回到那個場景。」

監製葉如芬、李烈及導演陳玉勳現身映後。（華文創提供）

該片以1950年代台灣為背景，講述三輪車伕趙公道（柯煒林飾）與少女阿月（方郁婷飾）之間的動人情誼。方郁婷笑說拍戲前兩人只見過一次面，「他超貼心，總提醒我要小心腳踏車衝過來。」她害羞補充：「他還教我用廣東話說『月亮』。」柯煒林也打趣形容兩人對戲「像倔強的孩子在互相逗弄」，戲裡戲外都默契滿滿。

此外，片中還有劉冠廷、林美秀、9m88、曾敬驊等實力派助陣，飾演9m88所屬歌舞團長的林美秀更親自為上場表演的「七仙女」編舞，劉冠廷則化身真實人物原型、號稱「廖添丁二世」的飛賊高金鐘，片中飛簷走壁、劫富濟貧，氣勢十足。

