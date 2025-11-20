扛20箱機密轉投英特爾？羅唯仁竟是將門之後

台積電研發重要功臣羅唯仁不僅協助公司在10奈米製程技術上超越英特爾，不料卻傳出退休後，扛走20多箱有關2奈米、1.4奈米等先進製程相關文件轉投回英特爾，而談起羅唯仁，他有著顯赫家世背景，其父羅揚鞭曾官拜中將，擔任過台灣省警務處長及憲兵司令部司令等要職。

台積電前資深副總經理羅唯仁（圖／總統府提供）

羅唯仁被視為台積電最神祕的老臣，極少出席公開場合，卻在關鍵時刻為台積電研發團隊提供重要策略指導。他曾在英特爾任職超過18年，擔任先進技術發展協理及CTM廠廠長，民國93年在時任執行長蔡力行力邀下，54歲從美國返台出任台積電營運副總經理，帶領研發團隊獲得超過1500項專利。

台積電在10奈米製程研發陷入瓶頸時，羅唯仁提出建立「技術開發夜鷹部隊」的創新方案，實現24小時不間斷研發，並提供底薪增加3成、分紅增加5成的獎勵機制。此策略使台積電得以在2016年底成功量產10奈米製程，與英特爾拉開技術差距，奠定全球半導體製造領導地位。

因這項關鍵貢獻，羅唯仁獲得時任執行長張忠謀親自頒發「TSMC Medal of Honor」最高榮譽，肯定他勇於承擔並做出關鍵技術決策的能力。今年5月，輝達執行長黃仁勳來台時，羅唯仁罕見地出席晚宴，9月則獲頒工研院院士殊榮，除此之外，他幾乎不在公開場合露面。

台積電前資深副總羅唯仁的父親羅揚鞭（見圖）官拜中將，曾任台灣省警務處長、憲兵司令部司令（報系資料照）

羅唯仁的父親羅揚鞭於民國38年來台，先後擔任政治作戰學校校長、台灣省警務處長兼北市警局長及憲兵司令部司令等重要職務。值得一提的是，羅揚鞭任職警務處長期間，冠德建設集團前總裁馬玉山曾任警務處刑警大隊祕書，兩人皆具軍職背景。

