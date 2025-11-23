扣件與晶片首都北高雄願景 賴瑞隆喊下一個黃金20年
（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）投入民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆今天召開記者會，提出願景政見；賴瑞隆說，北高雄是高雄北向發展樞紐，未來將結合科技、永續、宜居，打造科技、人文與環境共融的智慧幸福城市。
賴瑞隆今天召開「北高雄大願景」記者會，以「扣件與晶片的製造首都」為核心，提出產業、交通、生活到永續全面升級；民進黨多名市議員也出席表達支持。
賴瑞隆表示，北高雄13區從湖內、茄萣、路竹、阿蓮、田寮、燕巢，到岡山、橋頭、永安、彌陀、梓官、楠梓、左營，串起扣件、金屬、傳統產業、半導體、航太與海洋科技等重要產業，是高雄最具潛力的產業軸帶。
賴瑞隆說，岡山、燕巢、路竹的扣件、金屬與機械零組件占全國出口量的7成，是「世界螺絲之都」；面對全球競爭，將推動扣件產業全面升級，導入AI、自動化、智慧檢測，並結合航太產業鏈發展高附加價值技術，要讓「傳產再起」。
賴瑞隆並表示，北高雄的未來要靠交通帶動產業，將推動「導入智慧號誌聯控」、「AI交通流監測系統」、「電動公車與EV充電網絡」，打造綠色通勤新模式。
此外，茄萣、永安、彌陀、梓官等海線將以智慧漁港升級、低碳設施與友善環境，讓智慧漁業與藍色觀光並進，並結合濱海旅遊與文化活動，打造「藍色旅遊走廊」；農業方面，阿蓮、田寮與燕巢等區將推動智慧農業，成為年輕人回鄉創業基地。
賴瑞隆表示，北高雄的願景不僅是產業升級，更是打造一座「科技創新、永續發展、宜居生活」國際城市；北高雄將是高雄的下一個黃金20年。（編輯：陳仁華）1141123
