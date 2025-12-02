扣牌變吊牌！台中12警「開假單」圖利車主4400萬…市警局：全部停職

記者吳泊萱／台中報導

台中12名員警配合代辦業者偽造罰單，以吊銷牌照讓被扣牌的車輛能重新領牌上路。（示意圖／資料照）

台中市12名員警被揪出涉嫌配合代辦業者偽造罰單，以「吊銷車牌」方式讓被扣牌的無牌車重新領牌上路，員警雖未收賄，但圖利金額高達4400萬元；檢方近日偵結，依圖利罪、偽造文書罪起訴12名員警。台中市警局強調本案為警局主動清查發現不法行為後，報請地檢署指揮偵辦，涉案員警已在案發當下懲處調職，檢方起訴後，將依規定停職。

台中地檢署指出，第三分局許姓巡佐會同多名第三分局員警，以及交大李姓小隊長、第四分局、大甲、霧峰、太平、東勢等12名員警，受到廖男等17名代辦業者請託，開設不實交通違規檢舉單，透過「吊銷車牌」方式，讓被吊扣牌照的無牌車能重新領牌上路，協助154位被扣牌的車主規避不利處分。

檢方指出，12名涉案員警雖未收賄，但這些本該被扣牌的無牌車，因偽造罰單吊銷牌照得以重新上路，規避扣牌不利處分；若以每日租車行情2300元計算，圖利金額高達4400萬元。全案偵結後，依圖利罪、偽造文書罪起訴29人，包含12名員警及17名代辦業者。

台中市警局表示，本案為警局秉持警紀警辦之自檢原則，主動清查分局2020年至2022年間，各分局開立的吊銷牌照舉發單，經交叉比對發現許姓巡佐等12人涉嫌偽造罰單、勾結代辦業者，與警政署政風室共同報請台中地檢署偵辦。

督察室強調，涉案的12名員警在案發當下就已懲處調職，如今檢方起訴，將依警察人員人事條例規定，辦理停職。

至於吊銷車牌的法規漏洞，交通部已於2023年6月30日完成修法並施行，要求員警必須將違規車輛「當場移置保管」及「當場扣繳牌照」，不得再交由車主當場領回，落實執行相關規定。

另外，汽車牌照遭吊銷或註銷者，須滿6個月，且經公路主管機關檢驗合格後，始得再行請領牌照，徹底杜絕車輛於車牌吊扣期間改開立吊銷之罰單，即可提前請領新車牌之漏洞。



