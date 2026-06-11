扣留護照、剝削非法移工 仲介團主嫌等4人遭起訴

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專案小組成員趁著天還沒亮，突擊位在雲林西螺及二崙的簡陋平房，發現大批非法移工。

狹小的房裡就是他們的生活空間，移民署發現這些人全都是以觀光簽證入境、卻逾期停留的泰國籍人士。雲林檢警查出，蔡姓主嫌從2023年12月起，與另一名非法居留的泰籍女子共安排21名泰籍人士非法居留，並向有需求的農民及業技者仲介非法移工。

雲林地檢署主任檢察官朱啟仁說明，「媒介持觀光簽證來台的泰國籍人士，或逾期居留的泰國籍人士，至雲林縣、彰化縣農地或農場來工作，並收取每人6000元到6萬5元不等的仲介費用。」

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檢方表示，蔡姓主嫌與同夥承租西螺1處雜貨店，以及二崙鄉2處平房，做為外籍人士臨時宿舍，並將他們的護照扣留，以低於《勞基法》規定的薪資，安排他們到雲林、彰化的農地從事工作。嫌犯除了向每位移工收取仲介費外，還當起二房東，收取每人每月2000元房租及水電費；雲林檢警逮捕4人，10日偵查終結，依違反《就業服務法》起訴。

台灣外籍工作者發展協會理事長姚勝挺指出，「移工想要賺錢，可能生活品質還有相對的要求，就比較不會要求那麼高啦。業者方在於可能有市場需求，還有整個利益價差的部分，其實這個還是很難去做杜絕啦。」

根據移民署統計，截至今（2026）年4月，目前在台的外籍工作者約有88萬人，其中失聯移工約有9萬9000多人，還有增加趨勢。移工團體指出，台灣勞動力不足的市場需求之下，加上移工的訊息不對等，以及生活壓力影響下，短期內還是難以解決，政府除了加強查緝，也要給予更多協助。