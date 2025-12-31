外交部長林佳龍（圖／資料照片，圖源：翻攝自林佳龍臉書）





針對中國外交部長王毅日前在北京「2025年國際形勢與中國外交研討會」中，再度扭曲二戰史實並錯誤宣稱台灣問題屬中國內政，企圖混淆國際視聽，外交部嚴正表達強烈抗議與駁斥。外交部長林佳龍重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，任何顛倒黑白、否認台灣主權的說法，皆無法改變台海現狀與國際社會所公認的客觀事實。

外交部長林佳龍嚴正重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，不論是從歴史事實、客觀現實，或是根據國際法，台灣的主權不屬於中華人民共和國，只有台灣人民有權決定台灣的前途。任何扭曲台灣主權地位的說法，都不會改變台海的現狀及國際公認的客觀事實。

廣告 廣告

外交部表示，近期中國在台灣周邊再次進行聯合軍事行動，嚴重威脅台海與區域的和平與安全，違背聯合國憲章有關不得使用威脅或武力的原則，也嚴重干擾國際海、空交通及正常貿易往來，損人不利己，再次坐實中國才是國際社會與兩岸關係的「麻煩製造者」、「惡意挑釁者」和「現狀破壞者」。

外交部呼籲，北京當局立即停止片面改變現狀，尊重中華民國台灣存在的事實；立即停止無端恫嚇和挑釁台灣及鄰國，善盡大國的責任；立即停止扭曲史實，切勿一再誤導國際視聽。外交部也呼籲國際社會以實際行動支持民主台灣，並同聲譴責中國一再片面改變現狀、軍事恫嚇他國的蠻橫舉措，共同維護台海和平穩定與印太區域安全，台灣也將持續與各國合作，致力維護區域的和平與穩定。

更多新聞推薦

● 扭曲歷史、軍事施壓台灣 外交部批中國惡意挑釁區域和平