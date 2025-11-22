扭腰、擺臀、揮手！ 馬杜洛學川普跳舞 「比愛心」拉攏年輕人

美國和委內瑞拉，從9月初開始，就因為美國打擊運毒船而交惡。最近，美軍除了在委內瑞拉外海集結重兵，美國聯邦航空總署FAA更對航空公司發出預警，表示航班飛越委內瑞拉領空，可能面臨「潛在危害局面」。至於在委內瑞拉國內，總統馬杜洛跳舞、彈琴還比愛心，拉攏年輕人響應抗美號召。

委內瑞拉總統馬杜洛，在學生日活動上跳舞比愛心，拉攏年輕族群支持。(圖／達志影像路透社)

委內瑞拉總統馬杜洛在參加學生日慶祝活動時，跟隨「不要戰爭」混音版的快節奏舞曲，展現了引人注目的舞蹈技巧。他扭動臀部、揮舞雙手的舞步，讓人聯想到美國總統川普的招牌YMCA舞蹈風格。馬杜洛在表演結束後還向在場學生們比出愛心手勢，這些舉動被視為他試圖爭取年輕族群支持的策略。

馬杜洛近期出席公開場合時，總是不忘用英文向美國喊話。他多次呼籲：「在美國的學生聽我說，要對話、要和平」。他還反覆強調：「不要瘋狂的戰爭，求求你們，是的，和平，永遠的和平，永遠的勝利和和平。」這些言論清晰地表達了他希望緩和美委關係的立場。

隨著美國與委內瑞拉之間的緊張關係持續升溫，英國《金融時報》指出，馬杜洛已經加強了個人的保安措施。同時，美軍在委內瑞拉周遭海域大規模集結兵力，進一步加劇了地區緊張局勢。美國聯邦航空總署（FAA）已經發出提高警覺警告，要求美國航空公司必須在航班飛越委內瑞拉上空前72小時通知官方。

在美國國內，民主黨眾議員Seth Moulton表示：「我們正在提出一項法案，禁止政府花一分錢派遣美軍直接參與與委內瑞拉的敵對行動，除非國會明確授權。憲法對此的規定非常明確，決定國家何時開戰的是國會，而不是總統。」

然而，共和黨議員Riley Moore持不同看法，他認為：「如果委內瑞拉境內有毒梟成員威脅美國人的生命，我認為總統當然應該對此進行調查。」

委內瑞拉國會近期表決通過延長購買俄羅斯石油的合約15年，這一決定可能會讓美國總統川普更加不滿，在已經緊張的美委關係上火上加油。這些發展顯示，儘管馬杜洛公開呼籲和平對話，但美委兩國關係的改善仍面臨諸多挑戰。

