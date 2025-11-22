扭腰、擺臀、揮手！ 馬杜洛學川普跳舞 「比愛心」拉攏年輕人
美國和委內瑞拉，從9月初開始，就因為美國打擊運毒船而交惡。最近，美軍除了在委內瑞拉外海集結重兵，美國聯邦航空總署FAA更對航空公司發出預警，表示航班飛越委內瑞拉領空，可能面臨「潛在危害局面」。至於在委內瑞拉國內，總統馬杜洛跳舞、彈琴還比愛心，拉攏年輕人響應抗美號召。
委內瑞拉總統馬杜洛在參加學生日慶祝活動時，跟隨「不要戰爭」混音版的快節奏舞曲，展現了引人注目的舞蹈技巧。他扭動臀部、揮舞雙手的舞步，讓人聯想到美國總統川普的招牌YMCA舞蹈風格。馬杜洛在表演結束後還向在場學生們比出愛心手勢，這些舉動被視為他試圖爭取年輕族群支持的策略。
馬杜洛近期出席公開場合時，總是不忘用英文向美國喊話。他多次呼籲：「在美國的學生聽我說，要對話、要和平」。他還反覆強調：「不要瘋狂的戰爭，求求你們，是的，和平，永遠的和平，永遠的勝利和和平。」這些言論清晰地表達了他希望緩和美委關係的立場。
隨著美國與委內瑞拉之間的緊張關係持續升溫，英國《金融時報》指出，馬杜洛已經加強了個人的保安措施。同時，美軍在委內瑞拉周遭海域大規模集結兵力，進一步加劇了地區緊張局勢。美國聯邦航空總署（FAA）已經發出提高警覺警告，要求美國航空公司必須在航班飛越委內瑞拉上空前72小時通知官方。
在美國國內，民主黨眾議員Seth Moulton表示：「我們正在提出一項法案，禁止政府花一分錢派遣美軍直接參與與委內瑞拉的敵對行動，除非國會明確授權。憲法對此的規定非常明確，決定國家何時開戰的是國會，而不是總統。」
然而，共和黨議員Riley Moore持不同看法，他認為：「如果委內瑞拉境內有毒梟成員威脅美國人的生命，我認為總統當然應該對此進行調查。」
委內瑞拉國會近期表決通過延長購買俄羅斯石油的合約15年，這一決定可能會讓美國總統川普更加不滿，在已經緊張的美委關係上火上加油。這些發展顯示，儘管馬杜洛公開呼籲和平對話，但美委兩國關係的改善仍面臨諸多挑戰。
更多 TVBS 報導
美委緊張升級！ 美派10架F-35緝毒 攔截漁船 委展開民兵訓練應對
美再炸「毒走私船」釀3死 川普說可溝通 但軍事施壓不斷
軍演前再炸！美軍炸委內瑞拉「毒品船」專家：對委動武率超5成
獨裁者變親民喊「愛與和平」 馬杜洛參加青年反美遊行
其他人也在看
NVIDIA 財報、美元走強、非農數據三重夾擊 金價4000美元震盪
[Newtalk新聞] 美國日前因政府停擺，使 10 月非農數據延至 12 月 16 日與11月數據一同發布。市場擔憂 12 月 FOMC 會議前僅能參考滯後的 9 月非農報告，政策不確定性升高，一度推升金價漲至 4,108 美元。 不過，輝達公布第三季營收遠優於預期，緩解先前因 AI 估值過高引發拋售帶來的避險需求，加上市場靜待稍晚公布的 9 月非農數據，觀望情緒升高、美元指數走強，多頭退場使金價一度回落至 4,040 美元，隨後在 4,065 美元附近震盪。截至今日（21 日）下午1點前，黃金報價來到 4,053 美元／盎司。 台銀表示，因日圓走弱至157.7，美元指數續漲至 100.3之半年高位，壓抑金價短暫回落於4,050–4,065美元區間震盪，隨後再度反彈突破4,090美元。稍晚美國公布9月非農就業數據新增11.9萬人，顯著優於市場預期，勞動參與率回升至62.4%，但7、8月非農新增就業合計 下修3.3萬人，且9月失業率升至4.4%，創2021年以來新高，整體數據顯示 美國政府停擺前勞動市場呈現好壞參半，使金價先行上攻至4,100美元上方， 隨後回測至4,050美元支撐，震新頭殼 ・ 1 天前
軍事活動升溫 FAA對委內瑞拉民航機發布警告
法新社報導，美國聯邦航空總署(FAA)21日以「軍事活動升高」的危險為由，對委內瑞拉領空的民用飛機發出警告。美國正在這個地區進行大規模的軍事集結。 FAA表示，由於「委內瑞拉境內和週遭地區的安全情勢惡化與軍事活動升高」，呼籲這個地區的飛機「審慎」。「威脅可能會對所有高度的飛機構成潛在風險，包括在飛越上空、飛機的起降階段，以及/或地面機場和飛機」。 華盛頓已派出航空母艦打擊群和其他的海軍軍艦、以及匿蹤戰機到這個地區，進行美方所說的旨在遏制販毒的部署，但此舉引發卡拉卡斯(Caracas)憂心美方的目標是政權更迭。 FAA發出這項警告之際，正值美國在幾天前將據稱由委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)領導的販毒集團認定為外國恐怖組織，有些人認為此舉可能預示美方將對馬杜洛政府採取軍事行動。 美軍自9月初以來已在加勒比海和東太平洋，對超過20艘據稱販毒的船隻發動攻擊，造成80多人死亡。但美國尚未公布這些被鎖定船隻走私毒品、或構成國家威脅的證據。中央廣播電台 ・ 22 小時前
美航空總署預警 航班飛越委國有風險
美國跟委內瑞拉的關係陷入緊繃。美國聯邦航空總署21日警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空，可能會面臨潛在危險，要求在飛越委國上空前72小時必須通報。但同一天，委內瑞拉總統馬杜羅在首都開心起舞，強調跟美國要和平，不要戰爭。公視新聞網 ・ 9 小時前
馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯
（中央社卡拉卡斯20日綜合外電報導）委內瑞拉檢察總長沙柏今天接受法新社訪問時表示，如果諾貝爾獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒和平獎時，她將被視為「通緝犯」。中央社 ・ 1 天前
昔日戰友葛林突宣布辭去眾議員 川普：好消息
美國共和黨眾議員泰勒葛林（Marjorie Taylor Greene）宣布將辭去議員職務，消息一出外界震驚。而美國總統川普（Donald John Trump）則是表示，葛林的辭職對美國來說是「好消息」。中天新聞網 ・ 8 小時前
愛潑斯坦檔案將於何時公佈？是否會被刪減？
特朗普已簽署法案，命令司法部公佈對已定罪的戀童癖者傑弗裡·愛潑斯坦的調查檔案。BBC NEWS 中文 ・ 1 天前
中國農業部提防規模性返鄉 分析：反映經濟不樂觀
（中央社台北22日電）中國農業農村部近日提出「防止形成規模性返鄉滯鄉」的說法引起各種解讀，專家分析，這反映中國經濟形勢並不很樂觀，而農民工返鄉後若長期無法有收入，可能會成為潛在社會不穩定因素。中央社 ・ 11 小時前
用天線門外偷車 高科技行竊激增
南加州執法部門近日警告，一種利用高科技設備竊取豪華車輛的新型手法，正在快速蔓延，成為愈來愈普遍的犯罪趨勢。世界日報World Journal ・ 15 小時前
要開戰了？美FAA警示飛越委內瑞拉上空航班
美國和委內瑞拉的關係因美國出動軍隊打擊毒梟船而陷入高度緊張。美國聯邦航空總署（FAA）週五（11/21）警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空可能面臨「潛在危害局面」，並要求航班在飛越委國上空前72小時必須通報。太報 ・ 20 小時前
鹿港蚵仔煎「7人吃一盤共70…」老闆貼公告：盼互相理解！
生活中心／饒婉馨報導台灣旅行團去義大利「16人共食5份披薩」，遭老闆發文批評，貼文曝光後，引發網友熱議。彰化鹿港小吃店近日又傳出類似事件，讓業者無奈發文，表示「無法接受多人共食，請每人至少點一份餐食」，為此貼出新公告以防止此事重演。民視 ・ 1 天前
BTS V語言小教室直播開課！中文飆「甜蜜情話」粉絲全融化
BTS V語言小教室直播開課！中文飆「甜蜜情話」粉絲全融化娛樂星聞 ・ 1 天前
綠營高雄市長初選4搶1 郭正亮揭這人「低調卻最強」
2026地方選舉腳步逼近，民進黨陸續完成嘉義市、宜蘭、台中、台東、新北等縣市長提名，其中，需辦理初選的嘉義縣、台南市、高雄市受到注目。前立委郭正亮分析高雄市選情，直言賴瑞隆最低調但最強。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
籲支持行政院版財劃法 卓榮泰：修法通過後「新北增額六都最高」
台61線西濱快速公路「新北至苗栗路段平交路口改善工程—新北段」今（11/22）在林口舉行動土典禮，行政院長卓榮泰親自出席主持。他致詞時提到，行政院版《財政收支劃分法》修法通過後，新北市在統籌分配稅款與一般性補助的增額「將是六都最高」。太報 ・ 12 小時前
20歲騎士摔車滑進BMW車底遭輾斃 驚悚瞬撞畫面曝光
花蓮吉安鄉日前發生一起車禍，一名莊姓海巡士兵（20歲）騎機車行經北昌一街時，疑因煞車失控自摔，莊男滑進前方一輛BMW車底遭輾過，經送醫急救20多天後傷重不治，路口監視器拍下驚悚瞬間。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
封鎖委內瑞拉！美軍艦擋路 俄油輪大轉彎掉頭
打之前，先封鎖？彭博21日報導，一艘原本開赴委內瑞拉的俄羅斯油輪，因美國軍艦擋道，只好掉頭回去。美國在加勒比海重兵集結，又頻頻打擊所謂的「運毒船」，美委兩國之間的緊張持續升溫。此次擋路事件，又引發川普政府是否想先行切斷俄國對委國燃料運輸的質疑。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
川普、曼達尼「政敵」首會面！ 川普：很棒的紐約市長
美國總統川普和紐約市長當選人曼達尼在白宮橢圓形辦公室會談，沒有之前隔空交火的緊張氣氛，川普坐在堅毅桌前，曼達尼站在旁邊，川普看著曼達尼微笑，多次拍曼達尼前臂態度親切，甚至當曼達尼被問到為什麼搭飛機到華府，而不是用其他環保的交通工具，川普還替他說話說，節省時間有效率很重要，川普說當紐約市長可是件不得了的事，自己一直想當紐約市長。TVBS新聞網 ・ 17 小時前
嘉縣表揚631位績優志工 翁章梁肯定「無我精神」
【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府今22日慶祝國際志工日，舉辦114年志工表揚活動，表揚來自各領域共63台灣好報 ・ 12 小時前
衛福部解禁福島食品 卓榮泰：抽驗20多萬件無不合格
食藥署宣布啟動「日本食品回歸常態管理措施」，意味福島進口食品全面解禁。惟近期因日本首相高市早苗拋出「台灣有事論」，引發中日關係緊張，北京當局更祭出暫停進口日本水產政策；在此時間點下，台灣宣布分階段解除日本部分地區食品禁令，引發外界關注。針對相關質疑，卓榮...CTWANT ・ 11 小時前
民進黨中央開除「月世界」垃圾山主謀李有財黨籍！發布聲明：國民黨勿見獵心喜
高雄「月世界」一帶近期遭爆，有數百噸垃圾被傾倒成「垃圾山」，幕後主謀是民進黨籍碧紅里里長李有財父子。民進黨中央今（22）日表示對李有財祭出開除黨籍處分，並且強調，對於任何涉及不法的黨員都會依黨紀查處。不過民進黨在聲明中仍不忘提到國民黨，「請國民黨勿見獵心喜，刻意帶風向」。中天新聞網 ・ 11 小時前
炸裂後和整場狂噓自己的教士球迷擊掌！大谷獲選「年度最佳應對噓聲獎」
體育中心／林志諺報導道奇日籍二刀流巨星大谷翔平在台灣時間8/25對上教士的比賽9局上炸裂，跑回本壘後特別和整場「開嘲諷」狂噓自己的教士球迷擊掌慶祝，獲投球分析師「Pitching Ninja」弗里德曼（Rob Friedman）選為「年度最佳應對噓聲獎」。FTV Sports ・ 1 天前