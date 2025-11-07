扭蛋抽抽樂＋限量聯名贈品 長榮航空ITF旅展瘋狂搶手！

▲長榮航空2025年 ITF台北國際旅展以「這個世界就是我的遊樂園」為主軸，搭配Y2K的繽紛色彩打造展場，還特別將Hello Kitty「閨蜜機」打造成空中飛翔的Q版巨型模型機，吸引全場目光！

長榮航空2025 ITF台北國際旅展登場 Y2K彩色世界＋類比商務艙體驗吸睛

【記者 王苡蘋／綜合 報導】2025 ITF台北國際旅展今（7）日至11月10日登場，長榮航空以「這個世界就是我的遊樂園」為主題，打造繽紛Y2K色彩展區，展示全新第四代豪華經濟艙座椅，讓民眾體驗「類比商務艙」的舒適感。現場還有與Maison Kitsuné聯名的機上服務備品，以及「AI生成拍照區」，可秒變牛仔或韓服達人，搭配「扭蛋抽抽樂」遊戲，完成長榮小知識問答即可獲得限量精美贈品，最受歡迎的為迷你版卡通飛機。加入或出示長榮航空LINE官方帳號好友，還可領取線上旅展購票優惠券。

廣告 廣告

此外，「2025長榮航空線上旅展」即日起至11月16日23:59止，台灣出發指定航線機票不僅享超值票價，還可參加抽Galaxy Z Fold7、百夫長行李箱等好禮活動。無限萬哩遊會員則可享「搭機、哩程購買、訂房、購物」四重專屬優惠，最高可獲5,000卡籍哩程及額外購物回饋，讓每一次飛行與消費都有價值回饋。

旅展期間，長榮航空東北亞、東南亞、歐美熱門航線均提供超值票價，桃園/松山至東京來回未稅9,317元起、首爾6,090元起、曼谷4,535元起、米蘭23,484元起、洛杉磯26,558元起；另有多條團體行程與自由行產品，包含歐洲深度旅遊、阿拉斯加極光狩獵、日本星野集團滑雪與漫活假期，香港迪士尼20週年自由行亦提供兩天一夜及三天兩夜多種選擇。

長榮航空旅展結合現場互動、獨家體驗與限時優惠，讓旅客輕鬆規劃賞楓、跨年、商務出行，開心「飛」向世界。（圖╱長榮航空提供）