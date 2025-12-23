扭蛋控必衝！全台最大快閃店現身 6成日本新款搶先轉

全台限定快閃店只要1月8日。（圖／TVBS）

扭蛋熱潮席捲全台，一家全新限定扭蛋快閃店引起民眾熱烈關注，擁有高達900台扭蛋機，款式重複率僅約5%，堪稱全台最多款式。業者表示，日本當月新推出的扭蛋有6成能在此購得。民眾分享許多特色商品，如可翻閱的烏龍派出所袖珍漫畫和內含迷你CD的縮小版專輯。根據日本統計，2023年扭蛋市場規模達1150億日圓（約新台幣242億元），較2022年成長約59.7%，顯示扭蛋商機蓬勃發展。

全台限定快閃店只要1月8日。（圖／TVBS）

這家全新限定扭蛋快閃店吸引眾多民眾前往，店內900台扭蛋機提供琳瑯滿目的選擇，民眾可在此找到日本當月新推出扭蛋的六成款式。許多扭蛋愛好者被特色商品吸引，包括可實際翻閱的烏龍派出所袖珍漫畫、內含小CD片的迷你專輯，以及小魔女DoReMi系列飾品扭蛋。這些精緻的設計讓民眾忍不住一轉再轉。

除了傳統吊飾款式，店內還有萬代限定的直徑9公分巨大扭蛋，以及平面扭蛋系列，包含各種動漫貼紙和杯墊。這家快閃店款式豐富，重複率僅約5%，讓三麗鷗粉絲也讚嘆選擇之多。有民眾表示，這裡有許多以前從未見過的款式，尤其是Hello Kitty系列非常吸引人。甚至有香港遊客為了鬼滅之刃系列特地前來朝聖。

迷你專輯扭蛋。（圖／TVBS）

業者為吸引顧客，推出多項特色商品，有人花費1500元購買萬代扭蛋機娃包。此外，這裡也領先全台開賣萬代小扭蛋機，讓扭蛋愛好者趨之若鶩。有民眾表示，相較於一般場所僅有40至50台扭蛋機，這裡的規模確實令人印象深刻。

扭蛋市場商機持續擴大，根據日本膠囊玩具協會統計，2023年扭蛋市場規模達1150億日圓（約新台幣242億元），比2022年成長約59.7%。看準這波商機，連鎖壽司店也與三麗鷗家族聯名，推出15款限定扭蛋系列，包括趴在鮮度君上的經典角色、象徵新年美好寓意的達摩，以及御守吊飾和日式和服款磁鐵等。值得注意的是，這家快閃店僅營業至1月8日，有興趣的民眾不妨把握機會前往體驗。

