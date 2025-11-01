扭轉握力衰弱 運動是不二法門
提物品、開瓶蓋等日常生活中常見的動作，都少不了手部握力的幫助，近年來「握力」成為評估身體功能與健康狀態的重要觀察指標。董氏基金會引述一篇今年3月發表於《老化臨床與實驗研究》的研究指出，憂鬱症、高血壓、糖尿病、阿茲海默症、骨關節炎等疾病以及日常活動困難，都與握力衰弱有關。
該研究自2015至2022年間，追蹤12個歐洲國家、50歲以上老年人共1萬7698名，以血漿胱抑素C與總膽固醇比值來評估未來出現低握力的風險，同時收集受試者的生活品質、日常活動困難以及多種共病情況。結果發現，胱抑素C與總膽固醇比值愈高，出現低握力風險愈大，且發生時間更早。年齡增長、男性、過高BMI、憂鬱症及阿茲海默症，皆會增加個人握力衰弱的風險。值得注意的是，低握力與日常活動能力（如爬樓梯、穿衣及從椅子起身）間，存在統計顯著的預測關係。
屏東科技大學休閒運動健康系教授徐錦興指出，人體機能老化非緩慢線性，而是呈現斷崖式衰退，許多研究發現，生理功能會在40歲、60歲與75歲出現3次明顯下滑，一旦退化，往往難以恢復。
徐錦興指出，民眾應用積極態度面對老化，透過規律運動與肌力訓練扭轉衰退趨勢，可善用居家附近運動場域、銀髮健身俱樂部等，也鼓勵設定運動目標，無論是馬拉松、泳渡、自行車環島或健走朝聖，讓運動計畫更有意義。
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨指出，握力可反映人體健康現象，當出現早期憂鬱現象時，常會對事物失去興趣、提不起勁、不想做任何事，減少日常運動易導致肌肉量下降、骨骼負擔增加，容易產生行動不便，形成活動力下降的惡性循環。
葉雅馨建議，若發現握力變弱，可從情緒穩定著手，而運動是不二法門，即使臨時想偷懶，在床上也可嘗試簡單平躺舉腳；運動可促進大腦分泌血清素、腦內啡等神經傳導物質，有效改善情緒。
葉雅馨提醒，應留意早期憂鬱的症狀，像是情緒持續低落、心肝頭或胸坎綁綁（台語）、食慾不振、行動與社交能力明顯下降、經常感到疲倦或對生活感到無意義，當症狀持續2周以上，建議透過憂鬱情緒測量檢視目前狀態，必要時尋求專業醫療。
