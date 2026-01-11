扭轉「少數執政」窘境，高市早苗可能發動「閃電戰」！日本媒體盛傳：國會解散在即，2月8日可能舉行大選

日本通常國會預定將於兩週後開議，但日媒11日盛傳，首相高市早苗極有可能在國會開議當天（1月23日）直接解散眾議院，並在2月8日舉行國會大選。這場被視為「一月突襲」的政治豪賭如果成真，將是高市早苗企圖將民調數字的高人氣轉為執政資本的關鍵之戰。​​

高支持率下的「閃電戰」

根據來自首相官邸與自民黨高層的知情人士透露，高市早苗已向核心幕僚傳達了明確意願。《每日新聞》指出，高市早苗認為在黨內基礎及聯合執政關係面臨不安之際，應當以經濟政策為旗幟，透過選舉接受國民審判，藉此獲得推動政策實現的動力。高市先前被問及解散眾院一事時，則公開表示：「若缺乏政治穩定，強勢經濟政策與外交安全保障皆難以實現，關於解散眾議院一事，是基於希望國民能盡早切身感受物價高漲對策與經濟政策成效，現階段正全力應對這些當務之急。」

除了高市早苗的私下與公開表態，日本放送協會（NHK）指出，自民黨內也普遍認為，總理大臣可能在國會開議之際宣布解散。但為何是現在？答案就藏在民調數字裡。自從去年10月高市內閣上路以來，高市早苗在各大媒體的民調中，始終維持驚人的60%至70%超高支持率。在當今全球政治人物民調數字普遍低迷的氛圍下，這個數字不可能不讓高市早苗有所起心動念。

2025年12月30日，日本首相高市早苗在東京證券交易所敲響收市鐘，標誌東京證交所年度最後一個交易日的結束。（美聯社）

自民黨內部的「主戰派」認為，趁著新內閣的蜜月期尚未消退，在野黨也沒有完成整隊之前，高市早苗當然應當發動奇襲，將政治資本極大化。自民黨政調會長小林鷹之更對媒體直言：「解散是首相的專權事項，眾議員應當始終懷抱一直處在戰場的覺悟。」黨內也出現「在內閣支持率高漲時解散國會，確實可以理解」的聲音。

此外，總務省10日已向各都道府縣的選舉管理委員會發出緊急通知，這份表面上寫著「除了報導之外沒有更多資訊」的公文，卻具體要求各地「針對最快1月27日公示、2月8日投開票的日程進行場地與人員的預備」。這種行政上的「超前部署」，被外界解讀為解散已是箭在弦上。​

脆弱的基石：不得不賭上一把的「扭曲國會」

高市早苗急於解散國會，並非僅僅出於對高人氣的自信，來自「統治正當性」的焦慮也是重要的驅動力。畢竟目前的國會版圖對處在「少數執政」局面的高市政權來說並不安穩，雖然透過吸納無黨籍議員入黨、加上與友黨日本維新會的合作，勉強在眾議院湊出過半數（233席）的執政聯盟優勢；但在參議院，執政黨依然處於「少數與黨」的窘境，依舊短少關鍵的6席。

這種「扭曲國會」的陰影，讓高市早苗在推動修憲、安保等核心法案時如履薄冰。自民黨內部的盤算是：透過一場壓倒性的大選勝利，不僅能鞏固眾議院的基盤，甚至能以此為槓桿，逼迫在野勢力如國民民主黨在選後加入聯合政府，從而徹底解決參議院的席次不足問題。不過《產經新聞》指出，自民黨與執政夥伴日本維新會存在競爭關係的選區調整，尚未展開具體協商，日本維新會黨魁藤田文武也坦承席次整合仍有諸多困難。

日本維新會的共同黨魁吉村洋治則表示：「前日與高市早苗首相會談時，雖未提及具體的『開局解散』方案，但雙方也有『局勢已進入新階段』的討論。由於現有聯合執政協議尚未獲得國民信任，我們將強力主張削減眾議院議員席次、推動社會保障改革、實施食品消費稅零稅率政策，以及落實副首都構想。」​

在野黨遭遇「奇襲」有何對策

面對高市早苗可能發動「奇襲」，日本維新會黨魁藤田文武表示：「眾議院議員必須時刻保持戰鬥狀態。」至於​在野陣營則是反應兩極：立憲民主黨的黨魁野田佳彦表達強烈批判，他引用高市早苗過去強調「工作、工作、再工作」的口號，反唇相譏：「嘴上說要為物價高漲和經濟拼命，結果卻製造政治空白來搞選舉？這種把政局置於民生之上的做法，必將受到國民嚴厲的審判。」

因為高市早苗如果決定解散國會，原本預定審議的新年度預算案勢必無法在3月底成立，政府將被迫編列「暫定預算」，這對正在復甦軌道上掙扎的日本經濟而言，無疑是投下巨大變數。

不過野田佳彦在NHK的談話節目中也強調​：「如果面臨解散國會，立憲民主黨將團結一致全力以赴更換政權，並以成為第二大黨為目標，將與友黨合作建立中道政權。若只是以實現政策為美名協助執政黨，只會讓未經反省的自民黨延續壽命，我們將提出對案、彰顯差異，構築『哪個政權更優』的競爭格局。」​



國民民主黨則展現務實的戰鬥姿態，黨魁玉木雄一郎已在社群媒體X發布動員令：「全員進入戰鬥位置，加速擁立候選人。」試圖在這次大選中繼續擴大席次，一舉搶下能單獨提出預算案與不信任案的51席關鍵門檻。玉木雄一郎在NHK的對談節目裡則強調：「唯有奮戰到底，高舉『解決問題勝於對決』旗幟、以政策實踐成果見長的國民民主黨若能獲得支持，將能推動日本政治向前邁進。」​​

至於過去自民黨最鐵桿的執政夥伴公明黨，面對這場突如其來的選戰，黨魁齊藤鐵夫雖然強調「最優先的是物價對策，而非調整政局」，但黨內高層私下也向媒體坦承：「雖然口口聲聲說要準備戰鬥，但實際上我們的準備進展甚微。」甚至連立憲民主黨都開始向公明黨支持者送出秋波，試圖鬆動其長期穩固的票倉，這次大選對公明黨來說，也是一場更嚴酷的政治試煉。

​公明黨的齊藤鐵夫表示：「新年度預算案在2025財年內成立幾乎已不可能，為何要選擇此刻解散？雖然對製造政治真空的作法有所顧慮，但作為在野黨，公明黨仍將全力應戰並推進準備工作。我們期望以和平主義為基礎的中道改革為核心，開創日本政治的新方向。」至於最新崛起的右翼勢力參政黨，黨魁神谷宗幣表示：「高市首相是否正試圖鞏固國內根基以應對海外變局？由於我黨在眾議院幾乎沒有席次，我們將致力爭取議席，將政策反映於國政，並以全球化問題為核心訴求。」​

