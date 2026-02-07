扮成財神爺 議員謝志忠到后里送小紅包春聯

謝志忠特別穿財神爺裝送春聯，民眾紛紛排隊合照，年味滿滿。





台中市議員謝志忠今天前往后里第一市場發放小紅包，感謝鄉親長期以來的疼惜與照顧。隨後，前往后里鎮安宮發送賴清德總統「七喜春來」、蔡其昌台灣尚勇、何欣純「吉馬有春」的春聯，向鄉親拜早年，現場氣氛熱鬧滾滾，謝志忠特別穿財神爺裝登場，成為全場的焦點，民眾紛紛排隊合照，年味滿滿，他也祝福大家2026年「馬上好野」，好運一整年。

謝志忠議員扮成財神爺到后里送春聯

謝志忠提到，常有許多后里的鄉親為了拿春聯，專程從后里到豐原服務處，讓他既感動又心疼，因此今年特地到后里發春聯與小紅包，希望把祝福直接送到鄉親身邊，不讓大家奔波勞累。

謝志忠表示，特別感謝好友森哥的創意書法，讓今年的小紅包多了巧思與溫暖。今年不再沿用一元復始，萬象更新，而是更有趣更貼近大家的祝福。

謝志忠說，一面寫著「2026馬上好野」，馬還是2026的馬，希望新的一年，馬上有錢，好運快快來；仔細看，是不是覺得像2025？巧思就在這裡——2025的「5」往上走一步，就是2026。象徵新的一年，不只是換個數字，而是一起向上、一起更好。他強調，這不只是祝福，更是一種陪伴，我們繼續並肩努力，讓生活一年比一年更進步。

農曆過年將至，市議員謝志忠最後祝福所有鄉親、攤商生意興隆、闔家平安，新的一年萬事順遂，好運又「好野」一整年。



