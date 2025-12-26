扮耶誕老阿公跳舞 活化失智長者身心

一群患有失智的日照中心長輩，當起了耶誕老阿公，還能跳起簡單的舞步，原來是記舞步有方法，把動作串成故事，讓長輩邊聽故事，唸口訣，自然而然就記起來了。

唱唱跳跳，雖然拍子有點跟不上，但他們是平均年紀超過80歲的失智長輩，當起耶誕老阿公。

失智長輩 鍾明政：「(有沒有練很久) 沒有，沒有，(沒有練很久)，我們的舞蹈老師說，2分鐘就好了。」

到底什麼撇步，要讓失智阿公阿嗎記得起舞步。

「滑雪滑雪之後，怎麼樣，兩個人一起，對，不錯喔，大家都記得，滑雪滑雪，很多人怎樣，高興。」

失智長輩 彭余梅蘭：「滑雪滑雪，很開心 (你都這樣記嗎)，(如果沒這樣記會很困難嗎)，簡單啦，不會。」

聖功失智日照據點職能治療師 黃子菱：「試著用著比較故事型的，比如說剛剛看到的，我們會用一個人，他在擦窗戶，或是他在滑雪，有些記憶點，它是連續性的，像故事一樣記，他們就比較容易一些。」

失智長輩 彭煥銘：「(我)打75分 (為什麼)，因為我們不是表現得十全十美，我們還是要加強。」

「耶誕快樂，耶誕快樂。」

他們送出自己手摺的小卡，從手作到動全身，能延緩退化，也度過佳節。

