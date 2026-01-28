扮醜也要演 瑞秋麥亞當斯愛死《荒島囚救》劇情大逆轉

瑞秋麥亞當斯在《荒島囚救》飾演被欺壓的社畜，因緣際會下，跟欺負她的主管困在荒島上，地位瞬間逆轉。（20世紀影業提供）

對曾演《辣妹過招》《手札情緣》《真愛每一天》女星瑞秋麥亞當斯（Rachel McAdams）來說，扮演絕處逢生的現代奇女子是非常過癮的事，美麗與否反而成為其次，欣然接受導演山姆雷米（Sam Rami）的邀約，在《荒島囚救》（Send Help）以邋遢造型出現。

瑞秋麥亞當斯和山姆雷米結緣於《奇異博士２：失控多重宇宙》，不同於商業大片裡的附屬女伴角色，這次她在《荒島囚救》有完整而精彩的發揮，甚至還會讓人不寒而慄。山姆雷米表示，兩個角色藉著演員呈現極端的對比，女主的能力與自我認同不斷成長，而男主則拼命對抗真實的自己，他的軟弱與無能又開始浮上檯面，「兩人各自朝不同方向前進，卻又被命運緊緊綁在一起。」

隨著故事發展，瑞秋麥亞當斯外表越來越邋遢，劇情起伏也超乎想像。（20世紀影業提供）

《荒島囚救》中，瑞秋詮釋在公司表現卓越的琳達，原本被已故的前主管承諾升副總，卻被新來的上司惡意忽略。新上司邀請她前往曼谷參加併購會議，但其實他只是想拖延時間，並把她發配邊疆。未料途中遇上暴風雨，飛機墜毀，因為琳達的求生技能及她對《倖存者》實境求生節目的熱愛，讓她成為彼此生存下去的關鍵角色。

瑞秋表示：「琳達是一個極有發揮空間的角色。能在一部電影中演繹如此完整、起伏大的角色，真的很過癮。這大概是我在一個半小時內，經歷轉變最大的一個角色。這些都是全新、獨特又令人興奮的挑戰。」

與瑞秋一起困在荒島作困獸之鬥的男星狄倫歐布萊恩（Dylan O’Brien）也對她讚譽有加，並稱她是他遇過最真誠的演員之一，「她在電影中的每一次反應都毫不做作，每一個鏡頭，她都是真正的活在當下，那是一種更真誠、更貼近人性的存在。」而美國影評也稱讚她「奉獻了一場精彩絕倫的表演，她將職業女性到執著復仇者的轉變演繹得淋漓盡致。」並稱《荒島囚救》導演著實打造出一部既令人不安，又讓人欲罷不能的佳作。

瑞秋麥亞當斯從影二十多年，其實算不上多產的女演員，她以《手札情緣》走紅後，甚至休息了好長一段時間，她選擇淡出大眾視野，理由是「如果你想盡可能真實地演好角色、講好故事，就需要過著平凡而乏味的生活。」而當了媽媽之後，她更重視表演的節奏和質量甚於數量，正如她之前受訪所說：「只要全心投入，也能讓我滿足很久。」

而《荒島囚救》就是讓她滿足的作品，神奇的是，她的角色無形中也呼應瑞秋所處現實社會的地位，該片編劇馬克史威夫特（Mark Swift）表示，這個女性角色被困在一個體制裡，但當他們來到無人島，一切規則都被打破了，「她終於能打造一個真正適合她能力、也配得上她的世界！」

《荒島囚救》幕後花絮

